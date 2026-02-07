Biljka brojanica unosi sreću u svaki dom: Njeni srcoliki listovi osvojiće vas svojom lepotom!

Ako brojanicu nabavljate tokom zimskih meseci, budite pažljivi i odmah je unesite na toplo jer ne voli dugotrajne niske temperature.

Biljka Ceropegia woodii, zvana još i brojanica zbog niza srcolikih listova, sukulent je poreklom iz toplijih krajeva, tačnije Južne Afrike.

Ime je dobila po listovima u obliku srca koji dolaze u rasponu prelepih boja od tamnozelene do srebrne.

Zbog svog sjajnog i vrlo atraktivnog izgleda i nezahtevnog održavanja predstavlja sjajan dodatak u zbirci sobnih biljaka. Ako i vi želite da svoj prostor ukrasite ovom malenom lepoticom, ovo su glavne karakteristike njenog uzgajanja.

Zalivanje

Budući da se radi o sukulentu, brojanica će se više svideti nedovoljno od preteranog zalivanja. Vrlo jednostavan način da proverite nivo vlage je da ubodete drvenu čačkalicu u jednu od drenažnih rupa. Ako čačkalica, kada je izvučete, bude čista i bez zemlje, onda bi biljku bilo dobro malo zaliti. Ako pak na čačkalici ostane zemlje, tada ima i više nego dovoljno vode za svoje potrebe. Takođe, ovom sukulentu ne smeta prosečan nivo vlažnosti, ali ne voli da mu se lišće puno i često kvasi, piše Tportal.hr.

Svetlost i prihranjivanje

Ceropegia woodii biće najsrećnija sa što više indirektnog svetla. Najbolje uspeva na prirodnom svetlu ili pod sijalicama za uzgoj, ili u kombinaciji oba. Uopšteno, najbolje ju je držati podalje od direktnog sunca, naročito u južnim područjima.

Što se tiče prihranjivanja, tu nema strogog pravila – sve zavisi od toga koliko želite da naraste. Proizvođači đubriva preporučiće maksimalnu količinu, ali to uvek možete smanjiti. Ako želite da to pojednostavite što je moguće više, tada samo jednom godišnje, u proleće, upotrebite malo đubriva s dužim periodom otpuštanja hranjivih materija.

Tlo i obrezivanje

Za najbolje rezultate odaberite mešavinu zemlje dizajnirane za kaktuse i sukulente, pogotovo ako niste sigurni jeste li dobro odredili količinu zalivanja. S druge strane, ako niste zabrinuti zbog prekomernog zalivanja, bilo koja visokokvalitetna mešavina za zalivanje trebalo bi da bude u redu. Ako vam pak niske srcolikih listova postanu predugačke i retke, tada jednostavno odsecite stabljike na dužinu koju želite. Naime, obrezivanje ni na koji način ne šteti biljci i može se obaviti u bilo koje doba godine.

Dodatni savet: ako brojanicu nabavljate tokom zimskih meseci, budite pažljivi i odmah je unesite na toplo jer ne reaguje dobro na dugotrajne niske temperature.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com