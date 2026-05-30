Biljka koju svi sade ovog leta: Lepša je od lavande, a komarci i krpelji beže glavom bez obzira

Zaboravite na lavandu! Ova biljka je hit leta jer izgleda raskošno, lako se održava, a komarci i krpelji beže glavom bez obzira.

Dok se mnogi i dalje oslanjaju na lavandu, ove sezone apsolutni hit u dvorištima je postala biljka koja izgleda raskošnije, a uz to ima i tajno oružje – mačja metvica je pravi prirodni neprijatelj štetočina zbog kog komarci i krpelji beže glavom bez obzira.

Ova dekorativna lepotica nežnih plavo-ljubičastih cvetova miriše na osvežavajuću mešavinu mente i limuna.

Osim što pretvara svaki balkon u romantičnu oazu, mačja metvica je izuzetno otporna, što je čini savršenim izborom čak i za one koji nemaju previše iskustva sa baštovanstvom.

Zašto je mačja metvica osvojila vrtove?

Ova biljka raste neverovatnom brzinom i bogato cveta, dostižući visinu od 30 do čak 120 centimetara. Zbog srcolikih listova i sitnih cvetova, često je zovu „lažnom lavandom“, ali sa mnogo većom praktičnom upotrebom.

Najpopularnije sorte su:

Obična mačja metvica sa prepoznatljivim plavo-ljubičastim nijansama

„Faasenova“ sa mirisom nalik medu

„Alba“ sa otmenim belim cvetovima

„Walker’s Low“ sa intenzivno plavim tonovima

Sadnja i nega bez muke

Jedna od najvećih prednosti je što ova biljka ne traži mnogo pažnje. Najbolje uspeva na suncu i u dreniranom tlu, a odlično podnosi i sušu, zbog čega je kraljica kamenjara.

Sadnja se preporučuje od juna do septembra, uz razmak od 40 cm. Dovoljno je dodati malo komposta jednom godišnje i ona će vas nagraditi bujnim rastom.

Kada je reč o održavanju, povremeno orezivanje je ključno kako bi zadržala formu, dok je zimi treba ostaviti netaknutu da bi koren ostao zaštićen.

Prirodni štit od insekata

Ono po čemu se ova biljka ističe je činjenica da mačja metvica prirodno odbija dosadne insekte. Njen intenzivan miris tera komarce, krpelje i sitne mušice, stvarajući oko vaše terase nevidljivu zaštitnu zonu.

Dok štetočine beže glavom bez obzira, ona istovremeno privlači pčele i leptire, čuvajući prirodnu ravnotežu u vašem dvorištu.

Ako tražite biljku koja spaja lepo i korisno, mačja metvica je definitivan pobednik ovog leta.

