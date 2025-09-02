Biljka koju ne treba čuvati kod kuće: Cvetna lepotica donosi neuspeh i usamljenost, izbacite je odmah

Feng Shui, drevna kineska umetnost uređenja prostora, uči da svaka biljka u enterijeru nosi sopstvenu energiju. Dok neke unose radost i prosperitet, druge mogu da poremete unutrašnju harmoniju.

Zašto hortenziju držati na otvorenom

Hortenzija, sa svojim raskošnim cvetovima i živopisnim bojama, deluje privlačno, ali po Feng Shui pravilima simbolizuje izolaciju i neuspeh kada se gaji u zatvorenom prostoru. Idealno je da je sadite u bašti ili na balkonu, gde njena energija neće narušavati ravnotežu doma.

Još biljaka koje blokiraju pozitivnu energiju

Pored hortenzije, stručnjaci savetuju da u kući izbegavate i sledeće biljke:

Kaktus

Zbog oštrih bodlji kaktus nosi simbol agresivnosti. Postavljen u unutrašnjosti ili pored ulaznih vrata, može otežati protok pozitivne energije i stvoriti napetost.

Bonsai

Iako estetski primamljiv, bonsai po Feng Shui učenju predstavlja stagnaciju i prepreke. U zatvorenom prostoru asocira na previše vezivanja za stare obrasce i nedostatak fleksibilnosti.

Aloe vera

Aloe vera je cenjena zbog lekovitih svojstava, ali njeni šiljati listovi mogu da napnu prostor i ometaju nesmetan protok životne energije. Ako je želite u kući, najbolje je da je stavite na terasu ili prozorsku dasku.

Birajte biljke koje unose pozitivne vibracije i pažljivo rasporedite one koje negujete – ovako ćete obezbediti skladnu i punu energije atmosferu u svom domu.

