Biljka „ženska sreća“ nije samo za ukras: Privlači uspeh i sreću u kući kao magnet, ali samo ako radite ovo

Biljka ženska sreća donosi mir i pozitivnu energiju u dom, ali samo ako je negujete pravilno. Probajte ova proverena pravila odmah.

Biljka ženska sreća godinama važi za jedan od najomiljenijih sobnih cvetova kod nas, a razlog nije samo u njenim belim cvetovima. Mnogi veruju da privlači sklad, harmoniju i uspeh u dom. Ipak, da bi vam zaista cvetala dva puta godišnje, morate poštovati nekoliko pravila.

Zašto je biljka ženska sreća poseban poklon

Spatifilum, kako je botaničari zovu, potiče iz tropskih predela Južne Amerike. Belaste cvasti koje liče na nežnu zastavicu simbolizuju čistotu, mir i ravnotežu u porodici. Stariji ljudi često je poklanjaju mladim devojkama i nevestama, kao mali talisman za skladan život. Lepo izgleda, a pritom prečišćava vazduh u prostoriji.

Šta tačno znači cvet ženska sreća u domu

Cvet ženska sreća je sobna biljka iz porodice Araceae, poznata po belim spatama i tamnozelenim listovima. Smatra se simbolom emotivne stabilnosti, mira i pozitivne energije, pa se često poklanja ženama kao znak naklonosti i podrške.

Gde postaviti spatifilum u stanu

Mesto u kući je presudno. Spatifilum voli svetlost, ali ne podnosi direktno sunce jer mu listovi požute i opuste se. Idealno mesto je nekoliko metara od prozora okrenutog ka istoku ili severu.

Izbegavajte radijatore i promaju

Temperatura prostorije neka bude između 18 i 24 stepena

Ne stavljajte saksiju u kupatilo bez prozora

Sklonite je od televizora i grejalica koje suše vazduh

Posebna nega koju biljka ženska sreća zahteva

Najveća greška koju ljudi prave jeste prekomerno zalivanje. Spatifilum vam sam pokaže kada je žedan, listovi mu blago klonu nadole. Tek tada uzmite vodu, i to odstajalu sobne temperature. Hladna voda iz česme šokira korenov sistem.

Listove redovno prebrišite vlažnom krpom ili ih poprskajte rasprskivačem. Prašina zatvara pore i biljka prestane da diše. Tokom leta prskajte je dva puta nedeljno, a zimi jednom.

Kako da spatifilum ponovo procveta

Ako vam biljka za sreću u kući dugo ne cveta, problem je obično u prihrani ili u premalo svetla. Od marta do septembra dodajte tečno đubrivo za cvetnice na svakih 15 dana. Razblažite ga upola više nego što piše na pakovanju, jer spatifilum ne voli previše soli u zemlji.

Presađivanje radite svake druge godine, u proleće. Birajte saksiju samo malo veću od prethodne, jer u prevelikoj posudi koren trune. Koristite laganu mešavinu treseta, perlita i bašstenske zemlje.

Najčešće greške u nezi cveta ženska sreća

Kada listovi pocrne na vrhovima, voda je tvrda ili je vazduh suviše suv. Žuti listovi znače previše sunca ili prezalivanje. Ako biljka uvene preko noći, proverite da nije stajala na promaji.

Ne zalivajte po fiksnom rasporedu, već po potrebi

Ne ostavljajte vodu u podmetaču duže od sat vremena

Ne brišite listove sredstvima za sjaj iz prodavnice

Ne presađujte je tokom cvetanja

Spatifilum nega nije komplikovana, ali traži pažnju i osećaj. Kada uhvatite ritam, biljka će vam uzvratiti raskošnim belim cvetovima i prijatnom atmosferom u domu.

Koliko često se zaliva biljka ženska sreća?

Zalivajte je tek kada zemlja na površini bude suva, obično jednom do dva puta nedeljno leti, a zimi na svakih deset dana.

Zašto biljka ženska sreća ne cveta?

Najčešći uzrok je nedovoljno svetla ili manjak prihrane. Premestite je bliže prozoru i dodajte tečno đubrivo na petnaest dana.

Da li je spatifilum otrovan za mačke?

Jeste, listovi sadrže kalcijum oksalat koji izaziva nadražaj usta i stomaka. Držite saksiju van domašaja kućnih ljubimaca.

Da li vam je ženska sreća nekad procvetala dva puta godišnje, ili još uvek tražite njen omiljeni ćošak u stanu?

