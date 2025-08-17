Bivši provalnik otkriva najveću grešku koju skoro svi prave: Zbog nje lopovi lako ulaze u domove

Njegovi saveti mogli bi da vam spase vredne stvari, ali i život.

Provale su jedne od najtraumatičnijih situacija koje mogu zadesiti porodicu jer razbijaju osećaj sigurnosti u sopstvenom domu. Iako mnogi misle da je dovoljna dobra brava i zaključana vrata, upravo male propuste u svakodnevnim navikama najčešće koriste kriminalci da se neopaženo uvuku unutra.

Majkl Frejzer, nekadašnji provalnik, a danas stručnjak za bezbednost, u video snimku koji je objavila policija Zapadnog Midlandsa upozorava da je glavni problem što mnogi ostavljaju vrata odškrinuta ili otvaraju nepoznatim ljudima koji se predstavljaju kao službene osobe.

„Ako vam neko koga ne poznajete dođe na vrata i tvrdi da je službeno lice, držite vrata zaključana i stavite sigurnosni lanac. Zamolite ga da provuče vašu ličnu kartu kroz otvor za poštu da je proveri. Ako niste sigurni – pustite ga da ostane napolju.“

Preporuka je: držite vrata zaključana, zakačite sigurnosni lanac i tražite da vam svaku legitimaciju provuku kroz otvor za poštu pre nego što ikoga pustite unutra.

Saveti koji mogu obeshrabriti lopove

Policija savetuju da jednostavnim navikama značajno povećate bezbednost:

– Uvek zaključavajte prozore, čak i kada ste kratko udaljeni od kuće. – Sklonite vredne predmete iz vidokruga s prozora i vrata. – Postavite kvalitetne brave i na pomoćne objekte, poput garaže ili šupe.

Frezer naglašava da potpuna zaštita ne postoji, ali dosledno menjanje navika može biti presudno.

Test s GoPro kamerom: Četiri minuta – četiri greške

U eksperimentalnom snimku sa GoPro kamerom na glavi, Fraser nasumično bira kuću i za samo četiri minuta pronalazi četiri ozbiljna propusta:

Pismo s punim ličnim podacima u kanti za smeće.

Red slame i kanta poređani ispod prozora kao improvizovana merdevina.

Otključana šupa prepuna bicikala i drugih vrednosti.

Nepregledan stražnji deo dvorišta s neosiguranim ulazom.

Svaka od ovih sitnica provalniku olakšava posao.

Poruka stručnjaka: Male promene – velika razlika

Iako je nemoguće u potpunosti sprečiti provalu, Frejzer poručuje da su prevencija i pažnja ključni. Zaključani prozori, sigurnosni lanac na vratima, dobro osmišljeno odlaganje otpada i provera identiteta svakog nepoznatog posetioca jednostavni su koraci koje svako može primeniti bez velikih troškova – a koji značajno otežavaju život lopovima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com