Bolje od sirćeta i sode bikarbone: Super jednostavni trik da vaš smrdljivi odvod miriše sveže

Da li vas guši neprijatan miris iz odvoda? Zaboravite hemikalije! Otkrijte smesu od dva sastojka koja trenutno rešava problem i štedi novac.

Koliko puta ste ušli u kuhinju očekujući miris jutarnje kafe, a dočekao vas je neprijatan miris iz odvoda koji kvari čitav ugođaj? Ovo je situacija koja se dešava svima, ali rešenje ne leži u agresivnim hemikalijama, već u jednostavnoj mešavini limunovog soka i soli koja čini čuda za vaše cevi.

Mnogi od vas posežu za skupim gelovima koji mogu oštetiti instalacije, ne znajući da se najefikasniji „lek“ već nalazi u vašem špajzu. Kada osetite taj karakterističan, težak miris, to je znak da su se naslage masnoće i ostaci hrane zadržali u sifonu. Umesto panike, primenite ovaj provereni ritual i gledajte kako vaš dom ponovo postaje oaza svežine.

Kako pobediti neprijatan miris iz odvoda prirodnim putem?

So + limunov sok:

Da biste se borili protiv buđavih mirisa, mešajte so i limunov sok dok smesa ne postane tečna. Sipajte je u odvod i ostavite da odstoji. Zatim isperite toplom, a zatim hladnom vodom. Ponavljajte svaka dva meseca da biste sprečili ponovno pojavljivanje mirisa.

Gazirani sok:

Sipajte u odvod litar kole ili drugog gaziranog bezalkoholnog pića, ostavite da odstoji sat vremena, za to vreme će ugljena kiselina delovati i neprijatan miris će nestati.

Limunska kiselina:

Dovoljno je sipati 50 grama limunske kiseline u odvod, a zatim dodati litar veoma vruće vode. Za dvadeset minuta će rastvoriti prljavštinu koja izaziva miris iz cevi, a sve što treba da uradite je da isperete.

Soda bikarbona + ulje čajevca:

Gljivice i bakterije takođe mogu izazvati mirise. Sipajte dve kesice sode bikarbone u odvod, pa posle nekoliko minuta čašu tople vode (ili sirćeta). Zatim vam je potrebno nekoliko kapi ulja čajevca. Brzo eliminiše loš miris, a na kraju samo treba da operete odvod.

Talog kafe

Pospite šolju taloga kafe u njega, ostavite da odstoji dvadeset minuta, pa može da dođe topla voda. Ovo sredstvo uklanja masnu prljavštinu i njihov neprijatan miris.

Zašto ovaj metod radi bolje od hemije?

Osim što je jeftiniji, ovaj postupak je i preventiva. Redovnom upotrebom sprečavate da se neprijatan miris iz odvoda uopšte pojavi. Stručnjaci za održavanje domaćinstva preporučuju da ovaj postupak ponavljate jednom nedeljno kao deo rutine. Nema toksičnih isparenja, nema plastične ambalaže i nema straha za zdravlje ukućana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com