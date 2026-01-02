Božićna zvezda je kraljica praznika: Držite je na ovom mestu u kući, privlači blagostanje i sreću i ljubav

Božićna zvezda simbolizuje uspeh, sreću i dobro raspoloženje. Nemojte da je stavljate pored izvora toplote.

Nezaobilazan detalj tokom praznika. Božićna zvezda privlači sreću i vedrinu u svaki dom.

Božićna zvezda je biljka koja krasi domove svojom jarkom bojom od kraja novembra do kraja januara. Može i duže da vam cveta, ako je pažljivo negujete.

Cvet za sreću i ljubav

Višegodišnja sobna biljka koja je predivan ukras doma, najčešće se poklanja u ovom periodu. Kada je kupite, na putu do kuće je zaštitite od hladnoće, a kada dođete kući ne stavljajte je odmah pored izvora toplote, već na mesto gde će se navići na promenu temperature.

Božićna zvezda simbolizuje uspeh, sreću i dobro raspoloženje. Smatra se da privlači u kuću radost i ljubav. Cvet treba u vreme praznika držati blizu novogodišnje jelke jer će tako pojačati pozitivnu energiju u domu.

Kako da cveta

Prelepi cvet će cvetati više puta samo ako mu veštačkim putem skraćujete dan. Biljka se prekriva neprovidnom tkaninom ili kutijom, od podneva do narednog jutra, kada se to skloni sa nje. Ovaj proces se primenjuje 8 nedelja, nakon čega možete uživati u prelepom cvetu božićne zvezde.

Pravilna nega

Božićna zvezda treba da bude dva i po puta veća od saksije u kojoj je posađena. Pri izboru mesta u kući izbegavajte promaju, jako sunčevo svetlo i previše suvu i zagrejanu prostoriju. Ne treba da bude blizu prozora i radijatora. Idealna temperatura je između 15 i 22 stepena.

Potrebno je zalivati je mlakom vodom svaki drugi dan ili kad je zemlja suva. Izbegavajte vodene lokvice ispod saksije. Ako se koren osuši, biljka u početku reaguje odbacivanjem lišća.

Za razliku od prekomerne vlage, božićna zvezda može preživeti kraći period suše. Samo počnite da je zalivate i ona će oživeti. Ako listovi nastave da opadaju i biljka ogoli, jedino je rešenje da kupite novu.

Ako uspete da je očuvate i nakon praznične sezone, trebalo bi je jednom mesečno prihranjivati đubrivom za sobne biljke. U proleće je neophodno da se oreže.

