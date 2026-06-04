Domaćice ovo stavljaju u vodu za brisanje podova: Kuća miriše danima, a parket se cakli

Brisanje podova uz ovu jednostavnu caku menja ceo stan: parket se cakli, miris ostaje danima. Probajte već ove nedelje!

Jedna kašika cimeta u kanti vode i ceo stan miriše prelepo. Brisanje podova ovim trikom kruži internetom godinama, a razlog je banalan: hemija iz prodavnice košta sve više, a posle nje uvek ostane onaj lepljivi sloj koji za dva dana opet skuplja prašinu.

Sve nas nervira isti scenario. Operete pod ujutru, do uveče već vidite tragove cipela, a miris veštačke lavande nestane za sat vremena. Tu većina nas posegne za jačim sredstvom, pa onda za još jačim. Pogrešan put.

Zašto baš cimet za brisanje podova, a ne sirće ili soda

Cimet ima prirodna antibakterijska svojstva i, za razliku od sirćeta, ne ostavlja onaj kiseo zadah koji satima visi po hodniku. Sirće radi posao, ali u malom stanu od 45 kvadrata miris ume da bude nesnosan. Soda bikarbona je odlična za fuge, na laminatu pravi mutne tragove.

Cimet rešava obe stvari odjednom. Dezinfikuje koliko treba za svakodnevnu upotrebu i ostavlja topao, slatkast miris koji se zadržava i do tri dana. Bez lepljivog filma. Bez peckanja u nosu.

Kako se pravi voda za brisanje sa cimetom

Recept je toliko jednostavan da deluje sumnjivo. U kantu mlake vode (oko pet litara) ubacite jednu ravnu kašiku mlevenog cimeta. Promešate, sačekate dva minuta da se delimično rastvori, i perete pod kao i svaki drugi put. Krpu cedite jače nego inače, parket ne voli baru.

Mali talog na dnu kante je normalan. Ne uzimajte ga krpom, ostavite ga, prospite na kraju. Ako imate laminat, isti postupak. Ako imate keramiku u kupatilu, slobodno udvostručite količinu.

Eterično ulje za one koji žele jači efekat

Domaćice koje su probale prah često nakon mesec dana pređu na eterično ulje cimeta. Razlog je čist: 20 kapi ulja u istoj kanti vode daje miris koji traje danima, čak i kada otvorite prozore zbog provetravanja. Cena jedne bočice u apotekama u Srbiji ide od 400 do 700 dinara, a traje mesecima.

Ulje se ne taloži kao prah, ne ostavlja mrlje na svetlom parketu, i pojačava antibakterijski efekat. Kombinacija sa praškom nije potrebna. Birajte jedno.

Da li je cimet bezbedan za sve podove

Kratko, da. Cimet ne sadrži kiseline ni jaka isparenja koja oštećuju lak na parketu. Bezbedan je za stanove sa decom koja puze i mačkama koje liznu šapu posle šetnje po podu. Lakirani parket, laminat, vinil, keramika – sve podnosi ovu meru.

Koliko često se preporučuje ovakvo pranje podova

Jednom nedeljno je sasvim dovoljno. Češće od toga nema smisla, miris se ionako zadržava do sledećeg pranja. Između toga perite običnom mlakom vodom, bez ičega.

Sitan detalj koji svi previde

Najveća greška nije količina cimeta. Greška je topla voda. Mnogi sipaju kipuću vodu misleći da će se prah bolje rastvoriti, a onda im para nadima parket na spojevima. Mlaka voda, do 40 stepeni. Toliko.

Drugi promašaj je kvalitet začina. Jeftin cimet iz akcije često je mešavina sa drugim mlevenim začinima. Uzmite cejlonski ili kasija cimet iz pekare, ne iz vrećice koja stoji u špajzu od prošle Slave. Miris je drastično jači, a u kanti vode to se odmah oseti.

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