Moler otkrio trik od 50 dinara koji rešava buđ na zidovima: Vlaga nestaje za tren

buđ na zidovima nestaje za 50 dinara, bez majstora i skupih sprejeva. Probajte trik koji rešava crne fleke još večeras.

Ako vas muči uporna buđ na zidovima koja se vraća čim se okrenete, sigurno vam je preko glave stalnog ribanja i krečenja bez ikakvog efekta. Koliko god puta da sredite kupatilo, crne tačkice u uglovima se uvek vrate, kao da su tu da vas podsete da su jače od svakog kreča.

Pravi problem nije u prljavštini, već u tome što se godinama borimo sa pogrešnim sredstvima.

Postoji trik od pedeset dinara koji efikasno rešava ovaj problem, a tajna nije u skupoj hemiji, već u jednom sastojku koji zaista ubija uzročnika vlage.

Zašto se plesan na zidu vraća čim okrečite

Boja preko crne fleke nije rešenje, to je samo zavesa. Spore ostanu ispod sloja kreča i čim leti poraste vlažnost u kupatilu, izbiju nazad za desetak dana.

Naročito u panelci, gde je kupatilo bez prozora i sa slabim izvlakačem koji jedva da pomera vazduh. Para od tuširanja se zalepi za hladan ugao i tu počinje cela priča.

Toplo leto ovde ne pomaže onako kako mislite.

Visoka spoljna vlažnost i zatvoreni stan zadrže vlagu unutra, pa se ona kondenzuje baš u uglovima gde vazduh ne struji. Zato crne fleke na zidu prvo niknu iza ormarića ili iznad pločica, na mestima koja retko obrišete.

Trik od 50 dinara koji skida buđ na zidovima

Sve što vam treba je flašica devedesetpostotnog alkohola iz apoteke, manje od 200 dinara za celu bočicu, a za jedno čišćenje potrošite jedva 50. Sipajte malo u prskalicu, ako je nemate, nakvasite krpu.

Ne razblažujte vodom, jer voda hrani plesan, a koncentrovan alkohol je suši i ubija sporu na licu mesta.

Naprskajte direktno na crne fleke na zidu i ostavite deset minuta. Zatim uzmite onu staru četkicu za zube i istrljajte fugu kružno. Buđ se otpušta odmah, bez ribanja do bola.

Na kraju prebrišite suvom krpom, ne ispirajte vodom. Sasvim druga priča od izbeljivača, koji jeste jak, ali ostavi zid mokar i sutradan vraća problem.

Šta da uradite da se vlaga ne vrati

Najveći problem nije plesan, problem je vlaga koja je hrani. Posle svakog tuširanja otvorite vrata kupatila bar na pet minuta. Ako imate prozor, odškrinite ga.

Suvi ugao se ne buđa, ma koliko bio star kreč. Jednom nedeljno prođite alkoholom preventivno, dok je fuga još čista, i nećete imati šta da ribate mesecima.

Kako najbrže ukloniti buđ na zidovima bez majstora?

Naprskajte devedesetpostotni alkohol direktno na fugu, sačekajte deset minuta, istrljajte starom četkicom i prebrišite suvom krpom. Bez vode, bez razblaživanja. Postupak traje manje od pet minuta po uglu.

Kada ipak treba zvati majstora

Ako se buđ vraća na istom mestu i posle alkohola, a zid je vlažan na dodir i kad ne pada kiša, problem je dublje, najčešće pukla cev ili loša hidroizolacija. Tu četkica ne pomaže.

Pozovite majstora pre nego što vlaga pojede malter i račun naraste na hiljade dinara umesto na pedeset.

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