Pogledajte u plafon odmah večeras: Ako primetite ovu sitnu promenu u uglu sobe, u velikom ste problemu

Buđ na plafonu u uglu sobe znači da vaš dom gubi bitku sa vlagom. Ne ignorišite crne tačkice, saznajte odmah kako da ih trajno rešite!

Buđ na plafonu ili male crne tačkice u uglu sobe nisu obična prljavština, već znak ozbiljne vlage, a glavni krivac često nije krov koji prokišnjava. Pravi trik za rešavanje ovog problema krije se u promeni jedne večernje navike o kojoj pišemo u nastavku.

Kada uveče primetite sitnu sivu mrlju iznad prozora ili u samom ćošku, vaš prvi instinkt je verovatno da je obrišete suvom krpom, ali to nikako nemojte raditi.

Te mrlje su zapravo živi organizmi – ako samo pređete krpom, raspršićete spore po celoj prostoriji i napraviti još veći problem.

Tokom noći, dvoje ljudi može izbaciti i do litre vode kroz disanje i znojenje. Ako vrata spavaće sobe držite zatvorena, ta vlaga nema gde da izađe, zbog čega se buđ na plafonu i osetljivom malteru duboko ukorenjuje dok spavate.

Da li buđ na plafonu uništava zidove

Da, ove gljivice prodiru duboko u strukturu materijala i razgrađuju boju i glet masu. Ako se ne uklone na vreme, izazivaju krunjenje zidova, skupe popravke i trajno narušavaju kvalitet vazduha u vašem životnom prostoru.

Glavni razlog zašto vlaga u uglovima nastaje baš na tim specifičnim mestima jesu takozvani hladni mostovi na fasadi. Tokom hladnijih dana, topao i vlažan vazduh iz sobe udara u hladan spoljašnji zid. Tada redovno dolazi do snažne kondenzacije. Dok vi spavate, vlaga od vašeg daha, sušenja veša na radijatoru ili kuvanja nakuplja se upravo u najhladnijem ćošku. Tu gljivice pronalaze savršeno tlo za brz i vrlo agresivan rast koji uništava enterijer.

Mnogi misle da je problem isključivo u staroj zgradi, ali paradoksalno, nova PVC stolarija često pravi znatno veći problem jer potpuno hermetički zatvara prostor i ne dozvoljava zidovima da dišu. Zato je pravilno luftiranje prostorija najvažniji korak koji efikasno sprečava dugotrajno zadržavanje vodene pare u stambenim objektima.

Efikasno uklanjanje buđi bez oštećenja farbe

Kada se suočite sa ovim upornim problemom, potpuno zaboravite na agresivno struganje na suvo.

Uradite sledeće: pripremite blagi rastvor vode i varikine u razmeri tri prema jedan, sipajte ga u bočicu sa raspršivačem i nanesite precizno na problematično mesto.

Ostavite tečnost da deluje dvadesetak minuta. Obavezno koristite masku za lice i rukavice, jer jake hemikalije i oslobođene spore mogu ozbiljno iritirati osetljive disajne puteve.

Ako više volite ekološka rešenja, obično alkoholno sirće razgrađuje većinu vrsta ovih napasti. Naprskajte ga direktno na sive fleke, sačekajte pun sat i pažljivo obrišite vlažnom krpom.

Neprijatan miris sirćeta isparava veoma brzo, a pogođeni zid ostaje savršeno čist i zaštićen.

Sprečite da se gljivice u sobi ikada vrate

Trik o kojem smo govorili na samom početku direktno se odnosi na vašu svakodnevnu večernju rutinu. Probajte ovo: pre nego što legnete u krevet, širom otvorite prozor na tačno tri minuta. Nikako na kip, već širom otvoren prozor.

Ovaj kratak vazdušni šok propustiće čist i suv spoljašnji vazduh unutra, dok unutrašnji zidovi jednostavno neće imati vremena da se potpuno ohlade. Ponavljajte ovaj jednostavan proces svakog jutra i večeri.

Pored toga, blago odmaknite krupni nameštaj barem pet centimetara od svih spoljašnjih zidova kako bi topli vazduh mogao nesmetano da cirkuliše kroz celu sobu.

Redovno proveravajte da li su cevi za grejanje dobro izolovane i apsolutno obavezno uključujte kuhinjski aspirator tokom svakog kuvanja obroka. Vaš dom treba da ostane zdrava oaza odmora, a ne mračan i vlažan podrum.

Kako najbrže očistiti fleke od vlage sa zida?

Naprskajte mešavinu vode i izbeljivača direktno na mrlju, ostavite petnaest minuta da deluje i obrišite mekom vlažnom krpom bez grubog trljanja.

Da li sirće zaista pomaže protiv gljivica?

Da, obično belo sirće uspešno uništava brojne vrste kućnih gljivica. Nanesite ga nerazblaženog na oboleli zid, ostavite da odstoji sat vremena pa prebrišite.

Koliko često treba provetravati sobu zimi?

Širom otvorite prozor dva do tri puta dnevno na maksimalno pet minuta kako biste zamenili ustajali vazduh bez hlađenja samih zidova prostorije.

