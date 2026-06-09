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Iskusni moler otkriva jeftinu apotekarsku tajnu koja uništava buđ sa zidova za samo 10 minuta. Zidovi postaju čisti bez ribanja!

Buđ sa zidova nestaje za 10 minuta: Moler otkrio trik od 50 dinara koji rešava sve!

Crne mrlje u uglovima, neprijatan miris vlage i stalno ribanje koje ne pomaže – buđ sa zidova je noćna mora svakog doma.

Jedan stari beogradski majstor nam je otkrio kako rešiti ovaj problem odmah, bez kupovine skupih i otrovnih hemikalija.

Sve što vam treba već imate u kuhinji, a košta manje od 50 dinara.

Zašto se buđ sa zidova stalno vraća

Glavni razlog za pojavu ove pošasti je kondenzacija koja se skuplja na hladnim površinama.

Kada kuvate, tuširate se ili sušite veš unutra, vlaga traži najhladniju tačku u prostoriji.

Ako je ne uklonite u korenu, gljivice će se širiti i uništiti vam krečenje.

Tajni recept iskusnog molera za čišćenje

Zaboravite na agresivne izbeljivače i fabričke sprejove od kojih ne možete da dišete satima.

Uzmite običnu salicilnu kiselinu (odnosno tečni aspirin) ili najjeftiniji tropocentni hidrogen iz apoteke koji košta par desetina dinara.

Sipajte tečnost direktno u bočicu sa raspršivačem, bez ikakvog razblaživanja vodom.

Poprskajte direktno na crna mesta i ostavite da deluje tačno 10 minuta.

Nakon toga, uzmite suvu krpu od mikrofibera i samo jednim potezom prebrišite zid.

SAVET: Da se buđ nikada više ne vrati na isto mesto, nakon brisanja nanesite tanak sloj ulja čajevca ili medicinskog alkohola. To stvara nevidljivu barijeru koja mesecima sprečava gljivice da se ponovo „uhvate“ za podlogu.

Kako ukloniti buđ sa zida bez ribanja i oštećenja?

Hidrogen je prirodni antiseptik koji bukvalno izbeljuje i ubija spore gljivica u sekundi, bez ikakvog trljanja.

Za razliku od hlora, ova metoda je potpuno bezbedna za zdravlje, nema gušenja i ne oštećuje boju na zidu.

Crne fleke će jednostavno nestati, a zid će ponovo postati blistavo beo kao da ste tek okrečili.

Kako sprečiti pojavu vlage u ćoškovima?

Najvažnija stvar je pravilno i kratko provetravanje prostorija, minimum tri puta dnevno po pet minuta.

Pomerite nameštaj bar 10 centimetara od spoljnih zidova kako bi vazduh mogao slobodno da kruži.

Nikada ne ostavljajte mokar veš da se suši u sobi gde spavate ili boravite bez otvorenog prozora.

Šta najbrže ubija buđ na zidovima?

Najbrže deluje direktno prskanje čistog 3% hidrogena jer on u kontaktu sa buđi oslobađa kiseonik koji je razara.

Ovaj proces se vidi golim okom jer tečnost blago zapeni na zidu, što je znak da gljivice umiru.

Dovoljno je da sačekate da pena odradi svoje, pokupite sve čistom krpom i rešili ste problem na duže staze.

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