Buđ u stanu je posebno opasna, ali 1 namirnica je očas posla uništava!

Vlaga može loše da utiče na naše zdravlje i zato je savet da odmah uklonite buđ. Buđ u stanu je veoma opasna, uklonite je pomoću sirćeta.

Buđ je posebno opasna za ljude koji imaju probleme sa disanjem i oslabljen imunitet.

U prostorijama sa puno vlage, lako se može nakupiti buđ i to se ne odnosi samo na stare i loše održavane prostore u kojima ljudi žive. Vlaga može negativno da utiče na naše zdravlje i zato je savet da odmah uklonite buđ ukoliko se stvorila negde u vašem stanu.

Čak i u novim prostorijama se može stvoriti buđ zbog korištenja materijala neprilagođenih određenoj klimi, kao što mogu biti, na primer, gipsane ploče.

Promenio se i način na koji se gradi. Do promena je došlo zbog težnje da se uštedi energija tako što se smanjivao gubitak toplote zimi i sprečavao ulazak toplote leti i tako što se sprečavao protok vazduha. Uz slabiji protok vazduha u prostorijama počinje da se skuplja buđ.

Zbog čega je buđ opasna i loša za zdravlje?

Doktor Zak Tarner je za portal News.com.au objasnio na koji način buđ može da bude opasna po naše zdravlje.

– Buđ može da izazove zdravstvene probleme i ljudima koji imaju buđ u stanu savetujem da je odmah uklone. Ljudi se generalno ne plaše buđi, ali to je zato što ne razumeju šta je ona zapravo. Buđ pripada organizmima zvane gljivice. Ako se ostavi bez nadzora, buđ će da se širi i stvara spore buđi koje su njeni pokušaji širenja. Spore možete da zamislite kao spermatozoide koji traže novo mesto za oplodnju. Postoji mnogo vrsta buđi, a ona koja je štetna po zdravlje nalazi se u sredinama koje su oštećene vodom. Na tim mestima buđ se stalno širi pomoću spora koje, kada udišemo, stvaraju zdravstvene probleme – rekao je on.

– Spore buđi mogu da izazovu alergije i respiratorne probleme kao što su zapušenost nosa, svrab očiju, kašalj i respiratorne infekcije. Mnogi ovo ne znaju, ali buđ može da izazove astmu, a u ozbiljnijim slučajevima i hroničnu astmu – upozorio je i dodao:

– Ako već imate probleme sa disanjem, alergijama ili imate slab imunitet, rizik od štetnog delovanja buđi se povećava. Moj savet je da za uklanjanje buđi koristite sirće – zaključio je doktor.

