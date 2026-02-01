Buđ “vreba” iza ćoška? Ovaj jeftini trik sa solju i lovorom rešava problem!

Jeftin trik koji mnogi koriste kao pomoćno rešenje protiv buđi i vlage. Neće rešiti ozbiljan problem u celom stanu, ali može pomoći

Bez majstora i bez para – ovako suzbiti buđ u stanu, potreban je samo jedan jeftin trik

Ako ste primetili da vam se prozori stalno magle, da stakla bukvalno „plaču“, a po ramovima se skuplja voda i pojavljuju tamne fleke – niste jedini. Tokom hladnijih dana, kondenzacija na prozorima je vrlo česta pojava i jasan znak da se vlaga zadržava u prostoru i „traži“ najhladnije mesto u stanu, prenosi najžena.rs.

Dobra vest je da postoji jednostavan i jeftin trik koji mnogi koriste kao pomoćno rešenje: posuda sa solju i lovorovim listom. Neće rešiti ozbiljan problem vlage u celom stanu, ali može pomoći baš tamo gde se kondenzacija najviše skuplja – najčešće oko prozora.

Zašto se prozori magle?

Kondenzacija nastaje kada se topao vazduh pun vlage iz prostorije sudari sa hladnim staklom. Višak vlage se tada pretvara u sitne kapljice vode koje se slivaju niz prozor.

Ako se to dešava često, može dovesti do neprijatnih mirisa, pojave buđi, ali i oštećenja silikona, zida ili drvenih delova prozora.

Zato zamagljeni prozori nisu samo estetski problem, već upozorenje da je vlažnost vazduha previsoka.

So kao mali upijač buđi i vlage

Kuhinjska so ne može da „izvuče“ vlagu iz celog stana, ali u prostoru gde je vazduh posebno vlažan može da posluži kao lokalni upijač.

Kada počne da upija vlagu, so se vlaži i zgrudvava – što je jasan znak da je u toj prostoriji previše vlage.

Najviše koristi ima ako se stavi baš tamo gde se kondenzacija najviše pojavljuje, na primer na hladnu prozorsku dasku.

Zašto se dodaje lovorov list za ovaj trik

Lovor ima prijatan, svež miris i pomaže da se ublaži ustajao vazduh u vlažnim prostorijama

Pored toga, eterična ulja iz lovora imaju blago antifungalno dejstvo, što može donekle usporiti razvoj buđi.

Kako da napravite ovu smesu

Uzmite manju, plitku posudu.

Sipajte 3 do 5 kašika soli (može kuhinjska ili morska).

Dodajte 1 do 2 lovorova lista, blago ih izlomite prstima da puste miris.

Stavite posudu na prozorsku dasku, blizu mesta gde se voda najviše skuplja.

Smesu proverite jednom nedeljno.

Ako se so navlažila i zgrudala, možete je osušiti u rerni i ponovo koristiti – ili jednostavno zameniti novom.

Ako se zgruda već posle par dana, to je znak da je vlažnost vazduha u prostoriji previsoka.

Šta zaista pomaže protiv kondenzacije

So i lovor mogu da budu mali pomoćnici, ali ne rešavaju uzrok problema.

Važno je da ne ostavljate prozore i ramove mokrim – obrišite ih, naročito po ivicama, jer tu buđ najbrže počinje da se razvija.

