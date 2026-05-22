Spas za ruže iz vašeg frižidera: Samo ih poprskajte ovim i uvek će biti bujne i zdrave

Ruže će uvek biti bujne i zdrave, bez vaški i hemije - treba vam samo decilitar mleka i raspršivač. Trik koji koriste i baštovanke sa sela.

Decilitar mleka i tri decilitra vode, to je sve što vam treba da vaše ruže ostanu bujne i zdrave, bez ijedne vaši i bez kupovine skupih sprejeva. Caka starih baštovanki sa sela zlata vredi, dok drugi ludo bacaju pare na hemiju.

Zašto mleko, a ne pesticid iz radnje

Vaške ne podnose belančevine iz mleka. Kada se sasušene na suncu, prave tanak sloj koji zalepi sitne bube i prekine im disanje. Latice ruže pritom ostaju netaknute, što je glavna razlika u odnosu na oštre pesticide koji znaju da spale ivice cvetova ili promene boju.

Za stan u panelki bez velike terase, ovo je zlata vredno, jer nemate gde da provetravate posle prskanja.

Kako se pravi rastvor, mera po mera

Uzmite običnu plastičnu bocu sa raspršivačem, onu od pola litra, i sipajte unutra mleko i vodu u odnosu jedan prema tri. Konkretno, jedan decilitar mleka na tri decilitra vode.

Promućkajte dobro pre svake upotrebe, jer mleko voli da se slegne na dnu. Najbolje radi obično pasterizovano mleko sa 2,8% mlečne masti, ono iz svake prodavnice u Srbiji.

Kada poprskati ruže da bi bile bujne i zdrave

Prskajte uveče, kada sunce zađe, ili rano izjutra dok je još hladovina. Direktno na vaške, ispod listova i po stabljici, gde se kolonije najradije skupljaju. Ako uhvatite napad u prvoj nedelji, dovoljna su dva tretmana razmaknuta tri dana.

Kasnije, kada se kolonije već razrastu, ponovite prskanje četiri do pet puta, na svakih nekoliko dana.

Da li mleko škodi ružama ili zemlji

Ne škodi. Razblaženo mleko je toliko blago da se isti rastvor koristi i na paradajzu, paprici i krastavcu u bašti iza kuće. Nema karence, nema čekanja, nema rukavica.

Suština je u razblaživanju, čisto mleko bi previše nahranilo gljivice na zemlji i napravilo neprijatan miris.

Greška broj jedan koju većina nas pravi

Sipa se mleko po cvetu, a ne po vaškama. Vaške se kriju ispod listova, na vrhovima mladih izdanaka i oko pupoljaka koji tek što nisu propupili. Tu je njihov bife. Okrenite raspršivač na finu maglu, zavucite mlaznicu ispod lista i prskajte odozdo prema gore. Tako rastvor stiže tamo gde treba, a ruža se ne kupa nepotrebno.

Šta još mleko radi za bujno cveće

Pored vaški, isti rastvor smanjuje pojavu pepelnice, one bele prevlake koja zna da prekrije listove kada se smene topli dani i hladne noći.

Krajem maja, kada se klima u Srbiji zna prevrnuti za 24 sata, ovo je tihi saveznik.

Listovi ostaju zeleni, pupoljci se otvaraju pravilno, a grm deluje gušće nego prošle godine u isto vreme.

Trik iz babine sveske, ali sa merom

Stari komšijski savet kaže da ruže vole malo mleka i malo banane, koru zakopanu pored korena. Mleko prska napolje, kora ide u zemlju, i ruža zna šta da radi. Ne preterujte ni sa jednim ni sa drugim, jer ruža je dama, ne svinja.

Jednom nedeljno je sasvim dovoljno tokom sezone vaški, od maja do kraja jula.

