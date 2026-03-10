Čega se zmije najviše plaše: Ovo stavite u dvorište na proleće i zaštitite kuću

Zmije se najviše plaše onoga što već imate u kući. Pospite ovo po svom dvorištu pre proleća i neće se ni približiti.

Čim temperatura poraste, zmije kreću da se pojavljuju i u dvorištu i u bašti i oko kuće. Svako ko živi van centra grada zna taj neprijatan osećaj kada ne znate šta vas čeka iza žbuna ili u visokoj travi. Srećom, postoje prirodne metode kojima se zmije drže podalje i ne traže hemiju ni skupu zaštitu. Dovoljno je znati čega se zmije najviše plaše i to staviti tamo gde treba.

Koje biljke teraju zmije iz dvorišta

Kućni preparati koje naši stari koriste decenijama i koji rade bolje od hemije

Zašto urednost dvorišta rešava polovinu problema pre nego što počnete išta drugo

Zašto zmije uopšte dolaze u dvorište

Pre nego što ih oterati, korisno je razumeti zašto dolaze. Zmije ne traže ljude, traže hranu i zaklon. Visoka trava, gomile drva, starog kamenja ili neiskorišćenih predmeta su savršeno sklonište. Miševi i žabe u dvorištu su za zmiju restoran.

Ako rešite ove uslove, polovina posla je gotova. Druga polovina je da u dvorište stavite ono čega se zmije najviše plaše i tada ni jedna neće imati razlog da se zadržava.

Biljke kojih se zmije najviše plaše

Priroda je već rešila ovaj problem, samo treba znati koje biljke posaditi. Zmije imaju izuzetno razvijen organ mirisa i određeni mirisi im bukvalno remete orijentaciju i gone ih dalje.

Ove biljke su proverene i zmije ih izbegavaju:

Beli luk je na prvom mestu, posadite ga uz ogradu i oko ulaza u dvorište

Lavanda odbija zmije jakim mirisom koji one ne podnose

Matičnjak deluje slično kao lavanda i još privlači pčele

Kadifica je jeftina, lako se sadi i miris joj je nepodnošljiv za zmije

Pelin je možda najjači prirodni odbijaš, jedna od biljaka kojih se zmije najviše plaše

Posadite kombinaciju ovih biljaka uz ivice dvorišta, oko ulaza i uz temelje kuće. Nije potrebno mnogo, ali raspored je važan.

Kućni trikovi koji zaista rade

Pored biljaka, postoje i kućni preparati koje naši stari odavno koriste i koji ne koštaju skoro ništa.

Beli luk i luk iseckani i posuti oko dvorišta deluju izuzetno dobro. Kiša ih ispere pa je potrebno obnavljati na svakih nekoliko dana. Alternativa je da se napravi rastvor od belog luka i vode i poprska ivice dvorišta i trava.

Cimet u prahu posut po zemlji oko kuće i temelja je još jedna stvar kojih se zmije plaše. Cimet im nadražuje kožu i one ga aktivno izbegavaju. Ponovite posipanje posle kiše.

Eterično ulje cimeta ili karanfilića pomešano s vodom u spreju je moderna verzija istog trika. Poprskajte uglove dvorišta, uz ogradu i oko ulaza jednom nedeljno.

Šta još odbija zmije iz dvorišta

Osim mirisa, zmije ne vole vibracije i oštre površine. Pesak ili sitni šljunak oko temelja kuće otežava im kretanje jer im grebe trbuh. Nije dekorativno rešenje ali je efikasno.

Kokoške i patke u dvorištu su prirodni neprijatelji zmija i tamo gde one borave, zmije retko zalaze. Ako nemate živinu, mačka koja provodi vreme napolju takođe drži zmije na distanci.

Najvažnija stvar ostaje urednost dvorišta. Pokošena trava, sklonjena drva i uređeni uglovi znače da zmije nemaju gde da se sakriju. A tamo gde nema zaklona, nema ni zmija.

