Celog života pogrešno peremo čarape: Šokiraće vas pravi razlog, ovo skoro niko ne radi!

U užurbanom ritmu svakodnevnih obaveza često zaboravljamo da operemo čarape, ali naučnici upozoravaju da to može imati ozbiljnije posledice od samog neugodnog mirisa stopala.

Da li ste znali da pranje čarapa naopako može biti ključno za vaše zdravlje? Unutrašnjost vaših čarapa nije samo prljava zbog vaših stopala, već može skrivati i mnoge nečistoće koje se nakupljaju tokom dana. Britanska kompanija koja se bavi proizvodnjom dušeka otkrila je da su čarape često prljavije od daljinskog upravljača, koji je poznat kao jedan od najzagađenijih predmeta u domaćinstvu.

Znojnih žlezda na stopalima ima oko 250.00 što stvara idealno okruženje za razvoj bakterija i gljivica. Ova vlažna sredina može dovesti ne samo do neprijatnih mirisa, već i do problema kao što su atletsko stopalo i druge infekcije kože.

Dr. Primrose Freestone, mikrobiologinja sa Univerziteta u Lesteru, objašnjava: „Naša stopala su mala prašuma bakterija i gljivica – savršeno topla, vlažna i tamna, s milionima mikroorganizama po kvadratnom centimetru kože.

– Takvo okruženje savršeno je za razvoj bakterija i gljivica, a dodatni problem stvaraju čarape koje skupljaju prljavštinu, bakterije i gljivične spore s poda, prašine i drugih izvora tokom dana – objasnila je Rose.

Ove mikroorganizme nije lako ukloniti običnim pranjem na niskim temperaturama. Zbog toga dr. Freestone naglašava važnost pranja na visokim temperaturama.

– Koristite vodu od najmanje 60 °C s deterdžentom koji sadrži enzime. Enzimi pomažu da se odvoje bakterije od vlakana, a visoka temperatura ih uništava. Takva kombinacija efikasno uklanja bakterije i gljivice koje uzrokuju neugodne mirise i infekcije poput atletskog stopala ili bradavica – pojasnila je

Osim toga važno je prati čarape naopako, jer spoljna strana često dolazi u kontakt sa svim vrstama prljavština koje se skupljaju po kući. Upotreba deterdženta i mašine za pranje veša može najbolje delovati na najprljavije delove čarapa, pomažući u uklanjanju bakterija i mirisa.

Dodatna prednost ovog pristupa je smanjenje trljanja spoljne strane čarapa, čime se čuvaju boje i minimiziraju mrlje. Takođe, ovo produžava trajanje čarapa i smanjuje nakupljanje dlačica.

Za najbolje rezultate, sušenje u sušilici je pogodno za većinu čarapa, dok će vunene čarape verovatno zahtevati sušenje na vazduhu kako bi se izbeglo skupljanje. Ako želite dodatno smanjiti bakterije u čarapama, razmislite o sušenju na suncu.

