Čemu služi simbol „leptirića“ na veš mašini? Veoma koristan program, a niko živ ga ne uključuje

Jeste li vi znali šta znači leptirić na mašini za pranje veša?

Mašine za pranje veša imaju različite funkcije, ali mnogi od nas većinu njih čak i ne koriste. I ne samo to, već mnogi ne znaju ni čemu koja služi.

Ikonica “leptirića” na mašini zbunila je jednu korisnicu Tvitera, pa je zamolila da joj u komentarima objasne čemu služi.

“Ljudi, šta znači leptirić na veš mašini? Molim za retweet”, napisala je i dobila mnoštvo komentara, piše City magazine.

Među brojnim šaljivim odgovorima koji su ovu ikonicu na mašini objasnili “leptirićima u stomaku”, javili su se i oni koji zaista znaju njenu svrhu, a to je program za pranje delikatnog/osetljivog rublja (svila, saten, zavese…)

Program “leptir” nije za baš zaprljane stvari jer traje vrlo kratko ( što zavisi od proizvođača do proizvođača). On služi samo za omekšavanje mlakom vodom i ima minimalnu centrifugu.

