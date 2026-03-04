Čemu služi sjajna, a čemu mat strana aluminijumske folije? Svi ih pogrešno koristimo

Aluminijumsku foliju koristimo svaki dan, a niko nam nije rekao da je celog života okrećemo pogrešno. Evo zašto to nije svejedno.

Aluminijumska folija je jedna od onih stvari koje svi imamo u kuhinji, koristimo je svaki dan i nikad nismo zastali da razmislimo da li je koristimo kako treba.

Mat strana, sjajna strana – okrenemo je kako nam padne i ne mislimo više o tome. Ali ispostavlja se da većina nas to radi pogrešno, ili bar ne onako kako bi trebalo.

Zašto aluminijumska folija uopšte ima dve strane?

Razlog nije misteriozan, ali malo ko ga zna.

U poslednjoj fazi proizvodnje, dva sloja aluminijumske folije prolaze kroz valjak istovremeno. Strana koja dodiruje visoko polirani čelični valjak postaje sjajna, a ona koja ostaje bez kontakta – mat. To je sve. Nema hemije, nema posebnih premaza, samo fizika proizvodnog procesa.

Da li je zaista važno koju stranu koristite?

Za svakodnevnu upotrebu, uglavnom nije. Aluminijumska folija funkcioniše podjednako dobro na obe strane kada je koristite za pakovanje ostataka hrane ili pokrivanje posude. Ali kada je u pitanju pečenje, stvari postaju malo drugačije.

Neki proizvođači nelepljive aluminijumske folije preporučuju da hrana bude postavljena na mat stranu. Razlog je jednostavan: mat površina bolje prijanja uz hranu i smanjuje mogućnost lepljenja.

Sjajna strana, s druge strane, bolje odbija toplotu, što može biti korisno kada ne želite da se gornja strana jela previše zapeče.

Kada koja strana dolazi do izražaja

Ako pečete meso ili povrće i želite ravnomerno pečenje – okrenite mat stranu prema hrani. Ako pokrivate jelo u rerni i ne želite da se previše zapeče odozgo – okrenite sjajnu stranu prema gore jer odbija toplotu. Za pakovanje i čuvanje hrane u frižideru – potpuno svejedno, koristite kako vam je zgodno.

Jedna mala stvar koja pravi razliku

Aluminijumska folija je jedna od najkorišćenijih stvari u svakoj kuhinji, a malo ko zna da je koristi na pravi način.

Nije revolucija, ali kada jednom znate razliku, nećete je više okretati nasumično. Sitnica koja pravi razliku, a sve vreme je bila pred vama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com