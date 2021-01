Ceo Internet priča o ovom genijalnom triku za pranje veša

Ovo sigurno niste znali.

Možda je činjenica da nema jednostavnijeg kućnog posla od pranja veša, s obzirom da za nas to praktično radi mašina za veš… Ipak često se desi da veš ne miriše dovoljno, da izgubi boju ili da ga iz bubnja izvadimo sa ostacima, trunčicama i nepoželjnim tragovima na tamnoj odeći.

Sasvim sigurno znate o čemu pričamo – stavili ste na pranje omiljene crne farmerke, a potom ih izvadili sa gomilom sitnih belih trunčica. Ipak, postoji odličan trik koji će vam pomoći da to sprečite, a sve što vam treba jesu vlažne maramice!

Naredni put u punu mašinu sa prljavim vešom ubacite pre pranja tri vlažne maramice. Kada bubanj počne da se okreće one će skupiti male čestice koje bi inače završile na garderobi, a sve jer se ponašaju poput magneta.

No, treba da na umu imate nekoliko saveta. Pre svega, pobrinite se da vlažne maramice budu dovoljno čvrste, kako se tokom pranja ne bi raspale. To ćete znati tako što ćete pokušati da rukama pocepate maramicu – ako vam to ne uspeva, znači da su pogodne za ovu caku. Takođe, ne zaboravite na miris vlažnih maramica – kako ga veš ne bi pokupio koristite one bez mirisa ili antibakterijske.

Još jedna opcija je da ih natopite omekšivačem.

