Ceo život pogrešno koristite rende i vreme je da to ispravite (video)

Kada rendamo neku hranu, svi mi držimo rende uspravno i na taj način hrana pada direktno u posudu ili tanjir.

Međutim, Tviterom kruži jedan snimak koji pokazuje mnogo lakši i sigurniji način.

Ukoliko rende položite, neće vam kliziti, biće stabilnije, a tako ćete sačuvati i prste od eventualnih povreda. Hranu koju rendate posle samo istresete u činiju, i to je to.

Kako postupak rendanja treba da izgleda u praksi, pogledajte u snimku ispod teksta.

Ok, I was today years old when I found out THIS is how a cheese grater is used !? I feel a fool pic.twitter.com/OwE0Cvm8ZO

— 𝔅𝔢𝔱𝔱𝔶 (@beasymss) October 12, 2018