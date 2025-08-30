Čep je najgora mera za doziranje omekšivača: Evo koliko tačno treba staviti da veš uvek lepo miriše

Za savršeno čist i mirisan veš važno je ne preterivati s praškom, ali i omekšivačem

Stavite prljavu odeću u mašinu, pomoću linija sa strane čepa omekšivača odredite koliko je potrebno za tu količinu veša i sipate ga, zar ne? Pogrešno!

Postoji nekoliko grešaka koje se mogu izbeći kada je pranje veša u pitanju, a korišćenje previše omekšivača je najuobičajenija greška.

Naime, ako niste znali, čak i korišćenje najniže mere koja je urezana na bočnoj strani čepa omekšivača verovatno znači da ga koristite previše!

Što manje – to bolje! A evo zašto bi ga trebalo koristiti što manje.

Koliko omekšivača zapravo treba da koristimo?

Ako se pitate koliko omekšivača upotrebiti, nemojte se orijentisati po linijama na čepu. Umesto toga, uzmite kašiku! Na TikTok profilu @wirecutter razbijen je mit da će odeća izgledati čistije ako koristimo što više omekšivača. Na 3,5 kilograma veša ide jedna velika kašika omekšivača, što znači da na uobičajene mašine za veš kapaciteta 7 kilograma idu dve kašike, piše Miss7.

Kako da znate da li koristite previše omekšivača za veš?

Prema raznim stručnjacima za pranje veša, uključujući Mary Gagliardi, zvanu dr. Laundry, naučnicu u The Clorox Company, previše omekšivača može rezultirati uništenjem odeće, pa čak može izazvati kvar na veš mašini. Prvi znak da koristite previše omekšivača pojaviće se na odeći. Čvrsta i tvrda odeća – umesto očekivanih mekanih i svežih rezultata – znači da je u mašini tokom ciklusa pranja bilo previše omekšivača. To takođe zadržava ostatke omekšivača na odeći, budući da stalno prisutna pena sprečava da se predmeti u mašini trljaju jedan o drugi kako bi efikasno isprali sapun, piše Espreso.

