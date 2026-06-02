Ruže će vam cvetati do kasne jeseni: Iskusna baštovanka otkriva čime da ih prihranite u junu

Čime prihraniti ruže u junu da cvetaju do novembra? Jedan korak pre đubriva menja sve - probajte ovaj recept iskusnih baštovana.

Ako se pitate čime prihraniti ruže baš sada, u prvoj polovini juna, odgovor nije u skupom đubrivu iz kese, već u redosledu koji većina nas preskoči. Azot u junu je tihi krivac za bujno zelenilo i mršave cvetove, a niko vam to ne kaže na pijaci kad biraju sadnice.

Zašto je baš jun prelomni mesec

Jun je trenutak kad ruža odlučuje koliko će pupoljaka da izbaci do novembra. U ovoj fazi biljci najviše trebaju fosfor i kalijum, elementi koji prave krupne pupoljke i drže boju cveta jakom. Azot tu ide u drugi plan, a većina nas greši baš tu, jer poseže za univerzalnim đubrivom iz prošle sezone.

Prvo vazduh, pa đubrivo

Pre nego što išta posipate, zemlja oko grma mora da prodiše. Uzmite vile ili motičicu i pažljivo rastresite površinski sloj između grmova, taman toliko da ne zakačite korenje. Ovaj jedan minut rada vredi više od pola kese đubriva, jer kiseonik otvara put hranljivim materijama do korena.

Kako pravilno prihraniti ruže korak po korak

Postupak je jednostavniji nego što izgleda, ali redosled je ono što razdvaja bujnu ružu od one koja se muči celo leto.

Prvo dobro zalijte grm, zemlja mora biti vlažna pre đubrenja

Oko stabla rasporedite đubrivo namenjeno ružama ili kvalitetno prolećno đubrivo

Lagano ga utisnite u površinski sloj zemlje, bez kopanja u dubinu

Preko toga rasporedite sloj stajnjaka, najbolje pregorelog

Ponovo zalijte, ovog puta obilno, da se sve slegne do korena

Ako koristite svež stajnjak, ostavite par centimetara razmaka od samog stabla, inače može da nagori vrat biljke. Pregoreo stajnjak, onaj koji više ne miriše oštro, sme i bliže korenu.

Drugi talas cvetanja stiže krajem jula

Ovde većina nas digne ruke i kaže „obavila sam svoje“. Greška. Ruža se posle prvog talasa cvetova vraća u stanje iscrpljenosti i traži još jedno hranjenje, krajem jula ili početkom avgusta. To je trenutak kad se odlučuje hoće li vam bašta mirisati i u oktobru.

Greška koju gotovo svi pravimo

Najgora navika je sipanje azotnog đubriva tokom leta, jer iz želje za „još malo zelenila“ dobijete grm pun lišća i nijedan pristojan cvet. Fosfor i kalijum rade tiho, ali rezultat se vidi u broju pupoljaka, ne u visini stabljike. U panel-zgradama gde su ruže u žardinjerama na terasi pravilo važi isto, samo dozu prepolovite jer korenje nema kuda.

Uz ovaj raspored, ruže drže boju i miris sve do prvih ozbiljnijih jesenjih hladnoća, a komšiluk počinje da pita za savet.

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