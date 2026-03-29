Uporno ribate Air Fryer, a masnoća se ne skida: Uz ovaj trik od 2 minuta sijaće kao da je tek kupljen

Svi smo zavoleli Air Fryer jer nam skrati vreme za ručak. Iako obećavaju lako održavanje, lepljiva masnoća se često „zapeče“ za rešetku. Uporno ribate, a tvrdokorni slojevi se jednostavno ne skidaju sa zidova posude. Jaka hemija može samo da ošteti korpu i uništi aparat. Baš zato, pravo čišćenje air fryera ne treba da bude mučenje. Postoji pametan trik koji topi svu mast bez sekunde struganja.

Zašto klasično pranje često zakaže kod friteze

Problem sa modernim kuhinjskim aparatima jeste specifičan sastav premaza koji sprečava lepljenje hrane. Iskusni serviseri bele tehnike ističu da korišćenje žice za sudove ili abrazivnih praškova pravi mikro-ogrebotine u koje se masnoća kasnije još dublje uvlači.

Kada se ulje zagreva na visokim temperaturama, ono prolazi kroz proces polimerizacije, postajući nalik plastičnoj smoli koju običan deterdžent za sudove teško razgrađuje. Zato je ključno primeniti metodu koja će tu smolu omekšati iznutra, koristeći samu snagu aparata.

Magični trik od dva minuta za čišćenje air fryera

Umesto da odmah krenete sa ribanjem, isprobajte metodu koju preporučuju profesionalni kuvari: samopranje parom.

U korpu aparata sipajte toplu vodu tako da prekrije dno (oko 2-3 cm).

Dodajte dve kašike blagog deterdženta za sudove i jednu šoljicu alkoholnog sirćeta.

Uključite aparat na 180 stepeni i podesite tajmer na samo 2 do 3 minuta.

Vrela para u kombinaciji sa sirćetom će prodreti u svaki prorez korpe i bukvalno „podići“ masnoću sa zidova, ostavljajući unutrašnjost spremnom za brzo ispiranje.

Snaga sode bikarbone kod najtežih zaprljanja

U situacijama kada je uređaj zapušten ili ste pripremali meso u marinadi koja je zagorela, narodno iskustvo nalaže upotrebu sode bikarbone.

Napravite gustu pastu od tri kašike sode i jedne kašike vode, pa je nanesite direktno na kritična mesta na rešetki.

Ostavite da deluje 15 minuta pre nego što pokrenete ciklus sa parom. Hemijska reakcija sode bikarbone neutrališe kiseline iz izgorele hrane, čineći čišćenje air fryera zadatkom koji završavate jednim potezom mekog sunđera.

Ne zaboravite grejač: Skriveno mesto gde se skuplja miris

Mnoge korisnice primete da se iz aparata širi miris paljevine čak i kada je korpa čista. Razlog se krije u grejaču koji se nalazi na gornjoj strani unutrašnjosti, gde prskaju sitne kapi ulja tokom rada.

Jednom mesečno, kada je aparat potpuno hladan i isključen iz struje, okrenite ga naopako.

Prebrišite grejač krpom natopljenom u mešavinu limunovog soka i vode u razmeri 1:1, što će ukloniti naslage koje kvare ukus hrane.

Kako sačuvati aparat i produžiti mu vek

Da biste izbegli naporne procese u budućnosti, prevencija je najbolji saveznik svake domaćice. Korišćenje namenskog papira za pečenje ili silikonskih podloga značajno smanjuje količinu nereda.

Međutim, budite oprezni – papir nikada ne stavljajte u aparat dok se on zagreva bez hrane, jer ga ventilator može podići do grejača i izazvati požar.

Redovno čišćenje air fryera odmah nakon što se ohladi sprečava taloženje slojeva koji kasnije zahtevaju radikalnije mere.

Sme li se korpa air fryera prati u mašini za sudove?

Iako većina proizvođača navodi da je to bezbedno, agresivne tablete za mašinsko pranje mogu s vremenom istanjiti zaštitni premaz, pa se preporučuje ručno pranje radi dužeg trajanja aparata.

Šta raditi ako se oseća miris plastike tokom rada?

Ovaj miris je uobičajen kod novih uređaja; pre prve upotrebe preporučuje se ciklus „na prazno“ sa kriškama limuna u korpi kako bi se neutralisali fabrički mirisi.

Koliko često treba detaljno čistiti unutrašnjost aparata?

Dok se korpa pere nakon svake upotrebe, spoljašnjost i prostor oko grejača dovoljno je prebrisati jednom u dve nedelje ili nakon pripreme izrazito masnih jela.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com