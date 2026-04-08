Sijaju kao da su iz radnje: Ne stavljajte bele patike u mašinu, ovaj domaći rastvor skida žute fleke i sivilo za 5 minuta

Saznajte kako da očistite bele patike bez mašine za veš. Domaći recept skida žute fleke i sivilo za samo 5 minuta.

Čišćenje belih patika – vratite im fabrički sjaj bez mašine za veš

Bele patike su osnova svakog dobrog stajlinga, ali samo dok su zaista bele.

Čim se pojave prve žute fleke ili ono uporno sivilo od prašine, deluju zapušteno i staro.

Mnoge od nas naprave grešku i ubace ih u mašinu, a onda se razočaraju kada se lepak odvoji ili guma požuti još više.

Dobra vest je da vam ne trebaju skupi sprejovi, jer čišćenje belih patika kod kuće može biti brže i efikasnije od bilo kog programa na veš mašini.

Zašto mašina uništava vašu omiljenu obuću

Iako deluje kao najlakše rešenje, centrifuga i visoka temperatura su neprijatelji patika.

Vrela voda često rastvara lepak, pa se đon odvoji baš tamo gde je najvidljivije.

Takođe, metalni bubanj može trajno oštetiti platno ili kožu, ostavljajući tragove koji se nikada ne skidaju.

Pravo čišćenje belih patika zahteva nežniji, ali moćniji pristup koji čuva materijal.

Čišćenje belih patika domaćim rastvorom od 3 sastojka

Za ovaj trik vam treba ono što već imate u kuhinji i kupatilu.

Pomešajte jednu kašiku sode bikarbone, jednu kašiku hidrogena (onog od 3% za rane) i pola kašike mlake vode.

Dobićete gustu pastu koja prodire duboko u vlakna i bukvalno izvlači prljavštinu na površinu.

Ovaj domaći recept je bezbedan i za platnene i za kožne modele.

Trik od 5 minuta za đonove bez ogrebotina

Đonovi su prvi na udaru i najteže ih je održati čistim.

Ako su vam ivice đona sive, uzmite staru četkicu za zube i nanesite malo bele paste za zube.

Utrljavajte kružnim pokretima tačno 5 minuta i videćete kako sivilo nestaje pred vašim očima.

Isperite vlažnom krpom i patike će izgledati kao da su tek izašle iz radnje.

Kako sprečiti pojavu žutih fleka nakon pranja

Žute fleke se najčešće javljaju zbog lošeg ispiranja i sušenja na direktnom suncu.

Kada završite čišćenje belih patika, obavezno ih prebrišite suvom pamučnom krpom.

Unutrašnjost patika napunite belim ubrusima koji će upiti višak vlage iznutra.

Nikada ih ne ostavljajte na radijatoru, jer toplota podstiče oksidaciju i stvaranje mrlja.

SAVET:

Ako su vam pertle sive i beživotne, nemojte ih prati sa patikama. Skinite ih i potopite u rastvor tople vode i limuntusa na 15 minuta. Limunska kiselina će im vratiti prvobitnu belinu bez potrebe za agresivnim izbeljivačima.

Da li smem da čistim kožne bele patike sodom bikarbonom?

Da, soda je odlična i za kožu, ali budite nežni sa četkicom kako ne biste izgrebali površinski sloj. Nakon čišćenja, kožu premažite tankim slojem obične hidrantne kreme.

Šta ako su fleke od blata već stare?

U tom slučaju, pastu od sode i hidrogena ostavite da deluje duže, oko 20-30 minuta, pre nego što je isperete mlakom vodom.

Mogu li koristiti alkohol za čišćenje gumenih delova?

Medicinski alkohol je odličan za uklanjanje crnih linija na gumi, ali ga izbegavajte na kožnim delovima jer može isušiti materijal.

