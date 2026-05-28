Najveća greška kod čišćenja masnoće s poklopaca za lonce, 1 sastojak je stvarno otežava i pravi koru

Čišćenje masnoće s poklopaca propada zbog jednog sastojka koji svi koriste. Izbacite ga i poklopac će zasijati za pet minuta.

Čišćenje masnoće s poklopaca propada u devet od deset slučajeva iz istog razloga, a krivac je sastojak koji držite tačno iznad sudopere.

Sirće. Da, isto ono sirće koje vam svi preporučuju za sve i svašta u kuhinji. Kada ga nasipate na masan, mlak poklopac, ono ne razgrađuje mast nego je steže u tanak žućkasti sloj koji se hvata za ivice i navoj ručke. Posle toga ribate dvadeset minuta i mislite da niste dovoljno jaki.

Zašto sirće pravi koru umesto da skida masnoću

Mast je bazna, sirće je kiselo. Kada se sretnu na hladnoj površini, ne nastaje sapun nego lepljiva emulzija koja se brzo stvrdne. Tako otežava čišćenje masnoće s poklopaca. Zato poklopac posle „čišćenja“ sirćetom deluje matiranije, a prsti vam klize po njemu kao po vosku.

Sirće ide na kamenac, ne na mast. To je jedina rečenica koju treba zalepiti na vrata ormarića.

Koji sastojak zaista radi posao

Topla voda i deterđent za sudove, ali tek pošto poklopac posipate sodom bikarbonom dok je još suv. Soda upija masnoću umesto da je razmazuje. Ostavite je da deluje sedam do deset minuta, pa tek onda dodajte par kapi deterđenta i tek mlaku vodu. Sunđerom u jednom smeru, ne kružno. Kružni potezi vraćaju mast u pore metala.

Kako se masnoća s poklopaca skida za pet minuta

Postupak je dosadno jednostavan, a većina ljudi ga radi obrnutim redom. Evo tačnog rasporeda koraka:

Suv poklopac pospite sa dve kašike sode bikarbone, posebno oko ručke i ivice

Sačekajte deset minuta, ne diraj te ništa, soda mora da povuče mast

Dodajte kap deterđenta direktno na sodu, pa polako uspite mlaku vodu

Trljajte mekom stranom sunđera u pravcu od centra ka ivici

Isperite, obrišite pamučnom krpom, nikad papirnim ubrusom koji ostavlja vlakna

Šta uništava poklopac, a niko ne priznaje

Žičani sunđer, sjajni prašak i toplota mašine za sudove na 70 stepeni. Sve troje skidaju zaštitni sloj sa nerđajućeg čelika i prave one sitne ogrebotine u koje mast onda ulazi i ostaje zauvek. Posle šest meseci poklopac izgleda mutno, vi mislite da je „star“, a zapravo je samo ispoliran iznutra grubim sredstvima.

Topla voda iznad 60 stepeni fiksira mast, ne skida je. Zato profesionalci u ugostiteljstvu peru posuđe mlakom vodom, ne vrelom.

A šta sa staklenim poklopcem i crnim obručem

Najgora zona je guma ili silikon oko stakla. Tu mast ulazi godinama i pravi onaj braonkasti sloj koji izgleda kao da je deo materijala. Nije. Pomešajte pastu od sode i tri kapi ulja, da, ulja, i utrljajte starom četkicom za zube. Ulje rastvara staru mast po principu „slično otapa slično“, a soda je posle pokupi. Isperite mlakom vodom i obrišite.

Nikada ne potapajte ceo poklopac u sudoperu ako ima metalnu ručku sa zavrtnjem, voda ulazi u navoj i posle dve nedelje krene rđa iznutra.

Zašto se masnoća uopšte vraća tako brzo

Zato što kuvate sa otvorenim poklopcem na pola, pa kondenzat sa mašću pada nazad na donju stranu. Ako poklopac obrišete odmah nakon kuvanja, dok je još mlak, mast nije imala vremena da se zalepi. Tri sekunde rada vredi više od trideset minuta ribanja sutradan.

To je trik koji bake nisu zapisivale jer im je bio podrazumevan.

Koji sastojak ste do sada koristili za masne poklopce, i da li ste i vi mislili da je sirće rešenje za sve

Da li soda bikarbona ogrebe nerđajući čelik?

Ne ogrebe ako je koristite kao pastu sa vodom, a ne suvu uz pritisak. Suvo trljanje sodom može da ostavi sitne tragove.

Može li limun da zameni sirće za masnoću?

Limun je takođe kiseo i pravi sličan problem. Koristite ga za kamenac na slavinama, ne za masne poklopce i šerpe.

Kako oprati poklopac koji je zagoreo iznutra?

Sipajte vrelu vodu i kašiku sode, ostavite preko noći. Ujutru se zagorelo skida drvenom lopaticom bez ikakvog ribanja.

