Komšinica mi je pokazala trik za PVC stolariju: Više ne kupujem skupu hemiju, a prozori blistaju kao novi

Čišćenje PVC stolarije nikada nije bilo lakše! Otkrijte prirodni trik uz koji žuti okviri ponovo postaju beli bez upotrebe skupih hemikalija.

Čišćenje PVC stolarije na prirodan način za blistave prozore

Beli plastični okviri izgube sjaj brže nego što mislite.

Prašina, smog i masnoća iz kuhinje stvaraju žućkaste naslage koje obična krpa samo razmaže.

Umesto skupih preparata koji mirišu na jaku hemiju, postoji rešenje koje već imate u kuhinji – čišćenje PVC stolarije pomoću trika iskusnih domaćica donosi rezultate bez muke i troškova.

Zašto klasična hemija nije uvek najbolje rešenje

Proizvodi koji dominiraju policama prepuni su agresivnih sastojaka.

Alkohol, amonijak i silikon koji ostaju na površini stvaraju privremeni sjaj, ali privlače prašinu nekoliko sati kasnije.

PVC materijal je osetljiv – žestoke hemikalije mogu da izblede boju ili naprave fine ogrebotine koje postaju vidljive nakon nekoliko meseci.

Mnogi preparati ostavljaju i lepljiv film koji privlači još više prljavštine.

Šta je potrebno za savršeno čist PVC prozorski okvir

Recept koji je komšinica koristila decenijama zasniva se na tri osnovna sastojka.

Belo sirće (100 ml) meša se sa toplom vodom (1 litar) i dodaje se kašika tečnosti za sudove.

Ovaj miks rastvara masnoću, uklanja vodeni kamen i ne oštećuje površinu.

Potrebna je samo mekana krpa od mikrofibera – nikako abrazivne sunđere koji ostavljaju tragove.

Korak po korak: Kako očistiti prozore kao profesionalac

Prvi korak je uklanjanje prašine suvom krpom ili usisivačem sa četkom.

Zatim se smesa sipa u špric bocu ili čistu kantu.

Krpa se navlaži u rastvoru, iscedi dobro i prelazi po celoj površini PVC profila – od uglova ka sredini.

Posebnu pažnju treba obratiti na spojeve i šarke gde se skuplja najtvrđa prljavština.

Na kraju se ceo okvir prebriše vlažnom krpom samo sa čistom vodom, pa osuši do kraja suvom krpom.

SAVET: Jednom mesečno dodaj u smešu kašičicu sode bikarbone, ona će ukloniti i najupornija žuta obeležja koja nastaju od vremenskih uticaja i zagađenja vazduha.

Česta greška koju većina pravi

Mnogi koriste previše vode ili zaborave da dobro osuše prozor nakon pranja.

Vlaga koja ostane u šarkama ili žlebovima izaziva pojavu plesni ili oksidaciju metalnih delova.

Nikada ne koristi acetone ili razređivače – oni trajno oštećuju PVC i skraćuju vek trajanja stolarije.

Koliko često treba održavati PVC prozore

Spoljašnja strana zahteva čišćenje jednom mesečno, pogotovo ako živiš pored prometne ulice.

Unutrašnja strana može da se održava svakih šest nedelja, osim u domovima gde se puši ili intenzivno kuva.

Redovno održavanje sprečava da se prljavština ugradi u strukturu materijala.

Dodatni trikovi za duži vek PVC stolarije

Nakon čišćenja, tanki sloj krema za ruke nanesen na profil stvara zaštitni film koji odbija prašinu.

Gumene zaptivke treba jednom u tri meseca premazati glicerinom da ne pucaju.

Neki dodaju nekoliko kapi esencijalnog ulja lavande u rastvor – prijatan miris ostaje danima.

Najčešća pitanja

Može li sirće oštetiti gumene zaptivke?

Ne, razblaženo sirće u ovoj koncentraciji je potpuno bezbedno za sve delove prozora.

Koliko dugo traje čišćenje svih prozora u stanu?

Za prosečan trosoban stan potrebno je između 45 minuta i sat vremena, zavisno od stepena zaprljanosti.

Da li ovaj metod funkcioniše i na starijim prozorima?

Da, ali kod jako izbledele stolarije možda neće vratiti originalnu belinu – to zavisi od stepena oštećenja od sunca.

