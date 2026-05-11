Stakla će biti kao ogledalo: Samo sipajte ovo u vodu i prljavština će nestati u jednom potezu, bez mrlja i ribanja

Čišćenje stakala bez mrlja i ribanja konačno je moguće. Sipajte jedan sastojak u vodu i pogledajte razliku odmah.

Čišćenje stakala često deluje kao uzaludan posao kada se nakon sušenja pojave uporni tragovi krpe i masni otisci.

Ipak, tajna savršeno prozirnih stakala ne krije se u skupoj hemiji, već na vašoj polici sa začinima. Samo jedna kašika kukuruznog skroba pomešana sa litrom mlake vode čini da prljavština nestane u jednom potezu.

Bez napornog ribanja i onih dosadnih „oreola“, vaši prozori će dobiti sjaj kakav imaju samo ogledala, a efekat će vas oduševiti već pri prvom brisanju.

Zašto baš kukuruzni skrob menja pranje prozora

Trik je u sitnim česticama skroba koje skidaju masni film sa stakla, a pri tome se ne razmazuju.

Komercijalni sprejovi često ostavljaju tanak sloj koji privlači prašinu već posle dva dana.

Skrob radi suprotno. Ispira se čisto i ne zadržava se na površini.

Recept je banalan:

1 litar mlake vode

1 ravna kašika kukuruznog skroba

2 kašike alkoholnog sirćeta

par kapi sredstva za sudove

Sve to sipajte u rasprskivač i dobro promućkajte pre svake upotrebe, jer skrob pada na dno.

Domaće sredstvo za čišćenje stakala: Trik za prozore bez mrlja

Ovo domaće sredstvo za stakla deluje trenutno. Prvo obrišite okvire vlažnom krpom da prašina ne napravi „blato“. Zatim isprskajte staklo i sačekajte deset sekundi da rastvor omekša naslage.

Brišite mikrofiber krpom u jednom pravcu, pa suvom krpom poprečno. Tako ćete odmah uočiti propuste, a stakla će ostati čista bez suvišnog truda.

Najbolje domaće sredstvo za stakla

Pomešajte litar mlake vode, kašiku kukuruznog skroba, malo sirćeta i kap deterdženta. Skrob vezuje masnoću, sirće rastvara kamenac, a deterdžent uklanja prljavštinu. Mlaka voda omogućava brzo sušenje bez ijedne fleke.

Najčešće greške pri čišćenju stakala

Najveći promašaj je pranje prozora po suncu, jer ono prebrzo isušuje tečnost i ostavlja bele tragove. Birajte oblačan dan ili rano jutro za najbolje rezultate.

Takođe, zaboravite na papirne ubruse jer oni ostavljaju sitna vlakna i razmazuju vodu. Mikrofiber krpa ili stara pamučna majica rade deset puta bolje.

I zapamtite – ne „kupajte“ staklo prevelikom količinom tečnosti, jer je tajna u umerenom kvašenju.

Kada koristiti novine, a kada ne

Stare novine su klasik za pranje prozora i zaista poliraju staklo do sjaja. Ali moderne novine sa kolor štampom mogu da ostave tragove boje na PVC okvirima.

Probajte prvo na malom delu. Ako vam je okvir beo, radije ostanite na mikrofiber krpi.

Trik za stakla na automobilu

Isti rastvor radi i na vetrobranu, samo izbacite deterdžent jer pravi penu koja ometa vidljivost. Skrob skida insekte i čađ brže od većine auto kozmetike.

Posle pranja prebrišite gumicu brisača istom krpom, pa neće više cviliti.

Koliko često treba prati prozore

U gradu, na svakih šest nedelja. Na selu, dva do tri puta godišnje. Ako živite uz prometnu ulicu ili pored gradilišta, dodajte još jedno pranje.

Redovnost je važnija od količine sredstva. Tanak sloj prljavštine skida se za minut, debeli traži pola sata.

Da li sirće može da zameni sredstvo čišćenje stakala

Može, ali ostavlja miris i ne skida masne otiske podjednako dobro. Bolje ga kombinujte sa skrobom i kapljom deterdženta.

Zašto ostaju tragovi posle pranja prozora

Najčešće zbog previše sredstva, pranja po suncu ili upotrebe papirnih ubrusa. Smanjite količinu i pređite na mikrofiber krpu.

Može li da da se koristi ova smesu na ogledalu

Da, radi odlično. Samo nanesite manju količinu i odmah obrišite suvom krpom da ne ostanu kapi.

