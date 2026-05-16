Poprskajte ovo po staklu tuš kabine i ostavite 5 minuta: Kamenac i mrlje nestaju sami, bez trunke ribanja

Čišćenje tuš kabine više ne mora da podrazumeva sate napornog ribanja i udisanja jake hemije. Staklo prepuno mrlja i naslaga može ponovo zablistati za samo pet minuta, i to uz pomoć dva jeftina sastojka koja već imate u kuhinji.

Kada se pomešaju u tačnoj srazmeri, oni bukvalno razjedaju kamenac i stvaraju nevidljivi zaštitni film po kome voda samo skliže, pa tečnost odradi sav posao sama dok vi pijete popodnevnu kafu.

Šta vam treba za čišćenje tuš kabine

Nije vam potrebno skupo sredstvo iz prodavnice. Sve već imate u kuhinji. Sastojci su jeftini, mirisi blagi, a efekat trenutan.

200 ml belog sirćeta (9%)

200 ml tople vode

jedna kašika tečnog deterdženta za sudove

kašičica soka od limuna

prskalica od 500 ml

Sve sipajte u prskalicu i lagano promućkajte. Nemojte mućkati naglo, deterdžent pravi previše pene. Rastvor traje mesec dana ako stoji na hladnom.

Kako se koristi sredstvo za staklo tuš kabine

Poprskajte celu unutrašnju stranu stakla, posebno donje delove gde se kamenac najviše hvata. Ostavite tečnost da deluje tačno pet minuta – nemojte duže, kako se rastvor ne bi osušio i ostavio tragove.

Nakon toga, pređite staklo mekom mikrofiber krpom potezima odozgo nadole. Isperite sve mlakom vodom iz tuša i samo prebrišite suvom krpom. Staklo će blistati kao prvog dana, a zaštitni sloj će sprečiti da se nove kapi vode zadržavaju.

Zašto baš sirće rastvara kamenac

Kamenac je naslaga kalcijuma i magnezijuma iz tvrde vode. Sirće je blaga kiselina koja te naslage hemijski razlaže. Deterdžent skida masne tragove od šampona i sapuna. Limun dodaje sjaj i prijatan miris. Kombinacija radi brže nego bilo koji pojedinačan sastojak.

Najčešće greške kod pranja tuš kabine

Većina ljudi pere staklo na suvo, pa kamenac samo razmaže. Drugi koriste abrazivne sunđere koji prave sitne ogrebotine. U te ogrebotine se kasnije lakše hvata nova prljavština. Nikada ne mešajte sirće i izbeljivač, oslobađa se otrovan gas.

Još jedna zamka: koristite premalo rastvora. Staklo mora biti potpuno mokro, da sirće ima čime da reaguje. Ušteda ovde nema smisla.

Kako sprečiti da se kamenac na tuš kabini ponovo pojavi

Posle svakog tuširanja brzo prođite gumenim brisačem preko stakla. Posao traje 30 sekundi, a ušteda je ogromna. Jednom nedeljno poprskajte rastvor i obrišite. Tuš kabina će ostati providna mesecima.

Ako imate izuzetno tvrdu vodu, dodajte filter na slavinu. Pomaže i koži i staklu. Pranje tuš kabine tada postaje stvar od dva minuta.

Da li ovaj rastvor radi i na pločicama

Domaće sredstvo za kamenac na bazi sirćeta i deterdženta uklanja naslage sa stakla, fuga, slavina i keramičkih pločica za pet do deset minuta delovanja, bez ribanja.

Šta vama najviše smeta u kupatilu, kamenac, fleke od sapuna ili nešto treće?

Da li mogu da koristim jabukovo sirće umesto belog?

Možete, ali jabukovo sirće ostavlja blagu žućkastu nijansu na silikonskim spojnicama. Belo sirće je sigurniji izbor za staklo i fuge.

Koliko često treba prati staklo tuš kabine?

Brzo brisanje gumom posle svakog tuširanja, a temeljno čišćenje jednom nedeljno. Tako kamenac nema vremena da se učvrsti.

Da li sirće oštećuje silikon u kabini?

Ne ako ga ne ostavljate satima. Pet do deset minuta delovanja je potpuno bezbedno za silikonske spojnice i metalne okvire.

