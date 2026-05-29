Sipajte ovo u vodokotlić i ostavite preko noći: Kupatilo će mirisati na čisto, a kamenac nestaje sam od sebe!

Čišćenje vodokotlića preko noći rešava kamenac i miris bez ribanja. Sipajte uveče, ujutru pustite vodu i gotovi ste.

Sigurno vam se desilo da uđete u kupatilo, a unutra se oseća neki čudan, težak miris koji nikako ne možete da izluftirate. Odgovor je jednostavan – preskačete čišćenje vodokotlića. Možete da ribate wc šolju svaki dan, da kupujete najskuplje gelove i menjate mirišljave tablete, ali taj miris i dalje ostaje tu.

To je zato što svi čistimo samo ono što se vidi. Pravi izvor problema sedi gore, pod plastičnim poklopcem. Tamo se godinama skupljaju kamenac, rđa i zelenkasta sluz. Voda unutra stoji, greje se, i svaki put kad povučete vodu, taj smrad ode pravo u prostor.

Rešenje je prosto, jeftino i odradi posao dok vi spavate. Dve šolje običnog belog sirćeta sipajte u vodokotlić uveče, pre spavanja. Do ujutru, sirće će odraditi sav težak posao umesto vas.

Zašto je problem baš u vodokotliću, a ne u samoj šolji?

Problem je što u vodokotliću voda stalno stoji. Ona ne otiče i ne meša se, nego samo čeka sledeće povlačenje. Zbog toga se na zidovima rezervoara stalno hvata kamenac iz naše vode. Oko gumica i ventila se stvara i ona gadna, zelenkasta sluz. Slobodno podignite poklopac i pipnite prstom, odmah ćete shvatiti o čemu pričam.

Taj kamenac vremenom pojede i onu gumicu na dnu. Zato vodokotlić počne polako i nečujno da curi u šolju. Vi to i ne primetite, a račun za vodu raste. Tu svi najčešće grešimo, jer taj poklopac ne podižemo godinama.

Šta je najbolje sipati za čišćenje vodokotlića?

Najjeftinije i najsigurnije rešenje je obično belo alkoholno sirće. To je ono isto sirće koje već imate u kuhinji za salatu. Treba vam oko pola litra, odnosno dve veće šolje. Samo skinite plastični poklopac, sipajte sirće pravo u vodu i vratite poklopac nazad. Posle toga, nemojte više povlačiti vodu te večeri.

Ako pri ruci imate limuntus u kesici, i on radi isti posao, čak i brže. Dovoljna je jedna kesica od 20 grama. Prvo je razmutite u čaši tople vode, pa sipajte unutra. I jedna važna stvar, nemojte mešati sirće i sodu bikarbonu. To na mrežama izgleda super, ali u praksi ne radi. Ta reakcija prođe za minut i posle vam ostane samo obična slana voda koja nema nikakav efekat.

Šta se tačno dešava dok vi spavate?

Kiselina iz sirćeta cele noći radi za vas. Ona polako nagriza i rastvara naslage kamenca na zidovima i oko celog mehanizma. Za nekih šest do osam sati, taj tvrdi kamenac potpuno omekša i pretvori se u kašu koja se lako spira. Ona gadna sluz oko gumica gubi svoju snagu, pa i onaj težak miris iz kupatila jednostavno nestane.

Šta treba da uradite čim ustanete?

Ujutru, čim se probudite, povucite vodu dva puta zaredom. Prvo povlačenje će isprati sve ono što je sirće odradilo. Drugo povlačenje puni rezervoar čistom vodom i ispira ostatke. Ako vidite da je neki komad kamenca ostao na zidu, samo ga malo zakačite starom četkicom za zube pre drugog puštanja vode.

Dovoljno je da čišćenje vodokotlića uradite jednom u dva do tri meseca. Više nikada nećete imati problem sa naslagama i mirisom. Već posle 24 sata osetićete da vam kupatilo miriše potpuno drugačije i čistije.

Da li sirće može da ošteti gumice unutra?

Ne, ako ga ne ostavljate duže od 12 sati. Belo sirće je previše slabo da bi za jednu noć nagrizlo gumu. Sa druge strane, sasvim je dovoljno jako da sredi kamenac. Da to radite svaki dan, bio bi problem, ali jednom mesečno ili dvomesečno je potpuno bezbedno.

Na kraju krajeva, najveći trošak u kupatilu nisu hemijska sredstva. Najveći trošak je onaj vodokotlić koji stalno pomalo curi, a niko ga ne proverava. Flaša sirćeta od stotinak dinara rešava ono što skupe tablete od nekoliko stotina ne mogu. Tablete čiste samo šolju, a problem je gore, iznad nje.

Kad ste uopšte poslednji put podigli poklopac svog vodokotlića i pogledali šta je unutra?

Da li mogu da koristim jabukovo sirće umesto belog?

Može, ali ostavlja blagu žutu boju u rezervoaru. Belo alkoholno sirće je jeftinije i ne boji plastiku ni gumice.

Koliko često treba čistiti vodokotlić iznutra?

Jednom u dva do tri meseca je sasvim dovoljno za prosečnu tvrdoću vode u Srbiji. U područjima sa tvrđom vodom, na svakih mesec i po dana.

Šta ako posle sirćeta i dalje osećam miris iz šolje?

Verovatno je problem u sifonu ispod šolje, ne u vodokotliću. Pozovite majstora da proveri zaptivenost odvoda.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com