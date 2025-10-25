Čistačica otkriva – evo zašto sredstva za čišćenje nisu uvek dobra, a svi pravimo istu grešku.

U svetu čišćenja postoji mnoštvo finesa koje nikada nismo ni razmatrali. Čistačica, Džeklin Štajn, otkriva ključne propuste koje mnogi od nas prave u svojim kućama. Jedan od najvažnijih je da mnogi ljudi nisu svesni da proizvodi za čišćenje imaju i rok trajanja, baš kao i hrana. Baš kao što stara hrana neće biti efikasna, isto važi i za proizvode za čišćenje. Džeklin upozorava da izbegavate kupovinu na veliko ako ne možete iskoristiti sve proizvode pre isteka roka trajanja, piše 24sata.hr.

Takođe ističe da većinu deterdženata za pranje sudova treba iskoristiti u roku od 18 meseci, dok soda bikarbona treba biti zamenjena nakon 2 godine. Slično tome, i sprejevi za razne namene imaju ograničen rok trajanja.

Druga greška koju ističe je nepravilno pranje krpa od mikrovlakana. Uvek ih treba prati odvojeno kako bi očuvali svoju efikasnost, umesto da se peru sa drugim vešom. Možete ih takođe ručno oprati.

Ako ne želite ostaviti tragove na nerđajućem čeliku, obavezno ih obrišite sredstvom za pranje sudova i toplom vodom pre poliranja.

Nije dobro koristiti isti proizvod na svim površinama, čak i ako tako piše na spreju. Izbeljivač ne bi trebalo koristiti na većini površina. Štajn takođe ističe skrivene uglove u stanu koje retko čistimo.

„Samo zato što se ne vidi ne znači da ne treba da se čisti,“ kaže ona. Naravno, ne morate čistiti iza kauča tako često kao u drugim prostorijama, ali ne smete zaboraviti na to. Podseća i da čistite ispod nameštaja, jer prašina leti svuda i ostaje u vazduhu. Stoga je dobro baciti pogled i ispod kauča – podseća stručnjakinja.

