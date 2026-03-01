Čisti kuću od poda do plafona, a košta samo 100 dinara: 1 prirodni sastojak pravo je blago u kući

Domaćice koriste razna sredstva za čišćenje, a jabukovo sirće je pravi prirodni pomagač u ovom slučaju, čisti kuću od poda do plafona.
Čišćenje kuće, kamenca, rđa sa metalnih predmeta i mikrotalasne je jako nezgodan posao s obzirom na to da se bakterije, masnoća i razne prljavštine skupljaju kao blesave.
Šta sve može da očisti jabukovo sirće
Univerzalna pasta za čišćenje
Pomešajte 1/4 šoljice sode bikarbone i jedne supene kašike tečnog deterdženta.
Dodajte belo destilovano sirće i dobićete kremastu smesu spremnu za čišćenje kuće.
Uklanja kamenac
Sirće je odlično rešenje za čišćenje kamenca, a možete biti sigurni da neće oštetiti površinu koju čistite.
Pomešajte dve supene kašike soli i jedne kašike belog sirćeta i dobijenom pastom čistite kamenac.
Čisti rđe s metalnih predmeta
Predmetima poput šrafa možete vratiti sjaj ako ih stavite u posudu s prokuvanim sirćetom.
Dobro ih isperite pod mlazom vode da sirće ne bi oštetilo metal.
Čisti bokale i kuvalo za vodu
Jednom nedeljno umesto čiste vode, prokuvajte razređenu tečnost vode i sirćeta.
Na taj način uklonićete kamenac iz unutrašnjosti aparata.
Tako će delovati i tečnost na sobnoj temperaturi, ali će postupak biti nešto duži, odnosno biće potrebno da sirće deluje sat ili dva. Tada isperite kuvalo s običnom vodom.
Čisti glavu tuša
Zagrejte sirće da bude vruće, ne proključalo i onda namočite glavu tuša u tečnost.
Kamenac možete ukloniti i ako sirće namočite na krpu i njom umotate dršku tuša
Ostavite je tako prekrivenu krpom od 20 minuta do pola sata da deluje.
Veoma je praktično za metalne delove koje ne možete uroniti u posudu, a ukoliko bude potrebno ponovite postupak još jednom.
Riba WC šolju
Sipajte u šolju razređeno belo sirće i pustite da odstoji nekoliko sati ili preko noći.
Operite s četkom i pustite vodu.
Čisti odvode u kući i kantu za smeće
Napravite mešavinu od 1 šoljice sode bikarbone i jedne šoljice toplog belog destilovanog sirćeta.
Ostavite da deluje nekih pet minuta, a zatim pustite toplu vodu u odvod da se ispere.
Napravite razmeru od pola šoljice sode bikarbone i pola šoljice tople vode i time očistite kantu za smeće i uklonite neprijatne mirise.
Čisti mikrotalasnu
Pomešajte 1/2 šoljice belog destilovanog sirćeta i 1/2 šoljice vode i to ulijte u posudu koju smete da stavite u mikrotalasnu i upalite da se ugreje.
Para će očistiti sve pore u unutrašnjosti mikrotalasne i ukloniti sve mirise hrane.
Nakon toga, prebrišite s čistom i suvom krpom.
Čisti mašinu za pranje sudova
1 šoljicu belog destilovanog sirćeta stavite u mašinu i upalite je da odradi celo jedno pranje.
Postupak ponovite jednom mesečno.
Na taj način ćete ukloniti sve neprijatne mirise i ukloniće se ružni tragovi deterdženta.
