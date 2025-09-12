Čistoća preko noći: Ubacite ovo u WC šolju, a ujutro očekujte čudo

Neprijatan miris u kupatilu često potiče od masnoća i organskih naslaga u cevima.

Umesto skupih hemijskih sredstava, isprobajte jednostavan trik sa belim lukom – stavite celu čen belog luka u WC šolju pred spavanje, a ujutro samo pustite vodu. Beli luk će prirodno dezinfikovati i osvežiti šolju preko noći.

Kako primeniti trik

– Operite čen belog luka i oljuštite ga.

– Spustite ga pažljivo u WC šolju neposredno pre spavanja.

– Ujutro povucite vodu – ukusna aroma tretira bakterije i neprijatne mirise.

Ovaj kućni sastojak ne samo da osvežava, već pomaže u razgradnji naslaga na zidovima cevi.

