Čovek tvrdi da svi pogrešno koristimo jedan kuhinjski “alat”, probajte njegov trik

Kako treba procediti testeninu? Skuvate je u loncu, uzmete cediljku, namestite je iznad sudopere, prespete testo iz lonca u cediljku, usput dobro pazeći da se ne opečete, što vam nikada ne uspe, pa vratite nazad u lonac. Tako smo svi to radili i znate šta? Međutim, sudeći po jednom triku, očigledno ne radimo to kako treba!

Naime, korisnica Tvitera prenela je slikovito objašnjenje jednog čoveka kako se zapravo koristi cediljka i – svima nam otvorila oči.

