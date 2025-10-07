Čudotvorna soda bikarbona sve čisti do savršenstva, a neke predmete može da uništi!

Soda bikarbona je natrijum bikarbonat, beli prah koji je rastvorljiv u vodi. U pitanju je so koja ima vrlo široku primenu u čišćenju, u kombinaciji sa alkoholnim sirćetom čini da uspešno „manipulišemo“ molekulima. Drugim rečima, soda bikarbona rastvara prljavštinu, a sirće razlaže minerale – rezultat je čistoća kakvu često ne možemo da postignemo ni specijalizovanim tečnostima.

Soda bikarbona je sjajan prirodni čistač, ali nije univerzalna. Postoje površine i materijali koje može oštetiti, izgrebati ili hemijski narušiti. Evo šta ne bi trebalo da se čisti sodom bikarbonom:

Staklo

Iako se često preporučuje da se trunčica sode bikarbone upotrebi prilikom pranja prozora, stručnjaci za čišćenje iz američke kompanije Clean Home smatraju da je ona prejak abraziv za osetljivu površinu kakva je staklo.

Aluminijum

Ako imate kvalitetno aluminijumsko posuđe, verovatno ste bili u iskušenju da ga dobro oribate sodom bikarbonom. Kako ističe Džek Prenter iz kompanije za čišćenje Chore Bliss, to je dopušteno samo ako ćete odmah temeljno da isperete šerpu ili tiganj.

Naime, soda bikarbona može da dovede do oksidacije aluminijuma i do toga da ova površina potamni i poprimi braon nijansu.

Keramička ploča

Soda bikarbona je vrlo efikasna u čišćenju šporeta i skidanja masnoće iz rerne, ali ne bi trebalo da se koristi za ribanje ravne keramičke ploče jer može da je izgrebe i ostavi beli film koji se teško uklanja.

Mermer

Soda bikarbona nikada se ne koristi za čišćenje mermera i kvarca jer može da ošteti zaštitni sloj kojim su premazani i ostavi ogrebotine.

Drveni nameštaj

Kao i u slučaju mermera, drvo je uglavnom premazano raznim lakovima za završnicu, a soda bikarbona može da nanese oštećenje kom kasnije nema pomoći.

Bilo šta sa udubljenjima i pukotinama

Soda bikarbona ostavlja prašnjave ostatke kada se osuši, pa ne bi trebalo da se koristi za čišćenje predmeta sa dubljim usecima.

Lakirani i obojeni površinski slojevi

Može izbledeti boju ili ukloniti sjaj sa lakiranih površina. Naročito opasno za automobile, kuhinjske elemente i vrata.

Bonus savet:

Nemojte nikada ne koristi sodu bikarbonu u kombinaciji sa sirćetom u zatvorenim aparatima (npr. mašini za veš ili sudove), može izazvati prekomernu penu i oštećenje uređaja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com