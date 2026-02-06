Čuvajte krompir ovako i trajaće vam mesecima: Sprečićete klijanje i neće biti mekan

Zaboravite na mek i proklijao krompir! Otkrivamo jednostavan trik koji sprečava klice i čuva svežinu nedeljama.

U zimskim danima i u rano proleće krompir „poželi da raste“, pa klice brzo iskaču, a krtola postaje mekana i neupotrebljiva. Većina nas pravi sitne greške kojih nismo ni svesni, a koje direktno doprinose tome da nam džak krompira propadne za svega nekoliko dana.

Umesto da bacate novac, dovoljno je da primenite jedan potpuno prirodan trik.

Idealni uslovi za čuvanje

Krompir je veoma osetljiv na svetlost i vlagu. Ukoliko ga držite na mestu koje je makar malo osunčano ili vlažno, on će ubrzo izgubiti čvrstinu i početi da klija. Ključ je u tome da mu obezbedite tamno i suvo mesto sa dobrom cirkulacijom vazduha.

Nikada ga ne ostavljajte u plastičnim kesama u kojima ste ga kupili, jer se tu stvara kondenzacija koja je najbrži put do truljenja.

Trik sa jabukom koji menja sve

Da biste sprečili klijanje, potrebna vam je samo jedna obična jabuka. Kako piše Lifehacker, tajna je u gasu etilenu koji jabuka prirodno ispušta, a koji na krompir deluje kao kočnica za razvoj klica.

Da biste izvukli maksimum iz ovog trika, uradite sledeće:

Stavite jabuku u samu sredinu : Postavite je tako da bude okružena krompirom kako bi se etilen ravnomerno širio.

: Postavite je tako da bude okružena krompirom kako bi se etilen ravnomerno širio. Dovoljna je jedna voćka : Na džak od desetak kilograma, jedna zrela jabuka će završiti sav posao.

: Na džak od desetak kilograma, jedna zrela jabuka će završiti sav posao. Redovno je proveravajte: Iako čuva krompir, jabuka može da svene, pa je zamenite novom čim primetite da se smežurala.

Pomoću ovog trika, vaš krompir će ostati tvrd i svež čak i posle osam nedelja.

Oprez: Jabuke su „opasne“ za ostalo povrće

Iako su jabuke najbolji prijatelj krompiru, one mogu biti neprijatelj ostalom voću i povrću.

Etilen koji ispuštaju ubrzava sazrevanje svega oko sebe, pa ako ih držite pored banana ili krastavaca, oni će propasti rekordnom brzinom. Zato, čuvajte tandem jabuka-krompir podalje od ostatka namirnica kako biste izvukli maksimalnu korist bez nepotrebne štete u ostavi.

Pametna ušteda u kuhinji

Nema potrebe da svake nedelje kupujete novi krompir jer je stari „pustio kice“. Uz jednu jedinu jabuku, vaša zaliha će biti sigurna mesecima.

To je jednostavani način da sačuvate hranu i novac, a da pritom uvek imate spreman prilog za ručak koji nije izgubio ni ukus ni teksturu.

