Čuvaju dom i donose blagoslov koji traje celu godinu: Ova 3 cveta svaka porodica mora da ima za Uskrs

Uskršnji praznici su ono doba godine kada nam je srce puno, a kuća miriše na nadu. Nije svejedno šta ćete tih dana staviti na sto pored farbanih jaja – stara tradicija kaže da pažljivo odabrane biljke donose blagoslov i čuvaju mir u porodici.

Prava simbolika cveća nije samo u boji i lepoti, već u snu koji ono nosi: pobedi života i novom početku koji svi željno čekamo.

Koje cveće naši domaćini od davnina biraju?

Naše bake su dobro znale – za Vaskrs se u kuću unose ljiljani, zumbuli i narcisi. To nije slučajno. Ove prolećne lepotice nisu tu samo za ukras; veruje se da one donose blagoslov, prizivaju radost u svaki ćošak i čiste kuću od negativne energije koja se nakupila preko zime.

Ljiljan – beli čuvar porodičnog mira

Beli ljiljan je oduvek bio simbol čistote i nevinosti. Njegov miris je toliko otmen i bogat da odmah menja atmosferu u sobi. Stavite ga na sredinu trpeze, odmah uz činiju sa crvenim jajima. Narodno verovanje kaže da ovaj cvet daruje posebnu zaštitu svima koji žive pod vašim krovom i čuva harmoniju među ukućanima.

Mali savet za vas: Kada krenete na pijacu ili u cvećaru, birajte ljiljane koji još imaju zatvorene pupoljke. Tako ćete uživati u njihovom cvetanju tokom celih praznika. Samo mala napomena – redovno im menjajte vodu, a one narandžaste prašnike slobodno skinite pincetom čim se cvet otvori, da vam ne bi upropastili svečani stolnjak.

Zumbul – za sreću i blagostanje najmlađih

Zumbuli su tu da probude sva čula svojim jakim bojama i još jačim mirisom. Bilo da volite one nežno roze ili duboko plave, zumbuli prema starim predanjima donose blagoslov i teraju svaku brigu i sumnju iz srca.

Najlepše izgledaju u malim saksijama na prozoru ili u pletenim korpama. Deca im se najviše raduju, jer njihovi cvetovi izgledaju kao male šarene bombone koje se izjutra otvaraju. Samo pazite da im zemlja uvek bude malko vlažna, ali nemojte preterivati s vodom da im koren ne strada – oni vole pažnju, ali ne i „poplavu“.

Narcis – žuti vesnik koji priziva dobru energiju

Ništa ne kaže „proleće je stiglo“ tako glasno kao jarkožuti narcis. On je simbol nade i buđenja svega što je bilo uspavano. Veruje se da bogati buketi ovih cvetova nepogrešivo privlače dobru energiju u porodično gnezdo i donose nove, srećne početke.

Jedan trik za duže trajanje: Narcisi su malo „ljubomorni“. Kada se odseku, puštaju sok koji drugom cveću može da skrati vek. Ako želite da ih mešate sa drugim vrstama, prvo ih držite same u vodi par sati. Promenite vodu nekoliko puta, pa ih tek onda spojite u šareni aranžman koji će svima izmamiti osmeh na lice.

Neka miris mira i radosti ispuni svaki vaš kutak

Na kraju, nije važno samo da trpeza bude bogata, već da u kući vlada mir koji ovi mirisni vesnici proleća simbolizuju.

Kada unesete ljiljane, zumbule ili narcise u svoj dom, vi ne unosite samo cveće – vi otvarate vrata starim običajima koji donose blagoslov i podsećaju nas na ono najvažnije: porodicu, zdravlje i radost zajedništva.

Neka vam ovi praznici prođu u svetlosti i blagostanju, a svaki rascvetali pupoljak neka bude znak da su pred vama samo dobri i srećni dani.

