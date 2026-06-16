Paradajz vam omekša za dva dana? Greška je u frižideru, a evo gde zapravo treba da stoji da ostane sladak

Čuvanje paradajza počinje van frižidera, a ne u njemu. Saznajte gde da ga držite da ostane čvrst i sladak danima.

Čuvanje paradajza u frižideru je najveća greška koju napravite. Hladnoća prekida zrenje i pretvara meso u nešto brašnjavo i bljutavo. A kada ga na pijaci plaćate i do 400 dinara po kilogramu, takav rasipnički potez boli i u stomaku i u novčaniku.

Svi želimo isto: čvrst, sladak paradajz koji traje što duže. Razlika između onog koji omekša za dva dana i onog koji izdrži celu nedelju krije se u par jednostavnih pravila.

Gde čuvati sveži paradajz da ostane sladak

Za najbolji ukus, sveži paradajz držite na pultu ili u ostavi, na sobnoj temperaturi. To preporučuje i američko Ministarstvo zdravstva i društvenih usluga. Ako ste kupili nezreo paradajz, ostavite ga napolju dok potpuno ne dozri i dok ne bude spreman za jelo.

Tek kada dostigne vrhunac zrelosti, razmislite o frižideru. I to samo ako ne planirate da ga pojedete u naredna dva, tri dana.

Može li paradajz u frižider

Može, ali sa pameću. Hlađenje zaustavlja proces zrenja, pa čuvanje paradajza u prouzrokuje to da ostaje zauvek nezreo. Nikada neće biti onako ukusan kao što je mogao da bude.

Prezreli komadi su druga priča. Njih slobodno ohladite da usporite kvarenje, a potom iskoristite za sosove i umake gde tekstura nije važna.

Da li paradajz sme da se zamrzne

Sme, ali zaboravite na čvrstinu posle odmrzavanja. Voda u paradajzu se pri zamrzavanju širi do krajnjih granica, a posle se skupi ispod prvobitnog stanja. Rezultat je mekana masa, dobra jedino za kuvanje.

Nacionalni centar za kućno odlaganje hrane savetuje da paradajzu prvo izvadite sredinu i oljuštite ga, pa ga zamrznete celog ili isečenog. Smrznuti paradajz traje do dva meseca, što ga čini najboljim izborom kada želite zalihu za mesec dana unapred.

Kako sačuvati isečeni paradajz

Kožica štiti meso, zato je za skladištenje uvek najbolje držati paradajz ceo. Ali ako vam je ostala polovina, postoji trik da je sačuvate.

Isečenu stranu čvrsto prekrijte plastičnom folijom, a stranu s kožicom omotajte labavo. Položite komad na mali tanjir, prerezanom stranom nadole, i stavite u frižider. Ovako pripremljen, isečeni paradajz izdržaće nekoliko dana bez gubitka soka.

Mali znak da je paradajz zreo

Zreo paradajz lako popušta pod blagim pritiskom prsta, ima jak miris pri peteljci i ujednačenu boju. Čvrst, bezmirisan komad sa zelenkastim ramenima tek treba da odleži na pultu.

Taj miris je najpouzdaniji pokazatelj. Ako paradajz ne miriše ni na šta, ni neće imati pravi ukus, bez obzira gde ga čuvate.

A vi, držite li paradajz u frižideru iz navike ili ste već dali šansu pultu? Napišite u komentarima kako se vama duže održao.

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