Čuveni trik iz muzeja: Stavite kap ove tečnosti u vodu i prašinu nećete videti do 10 dana

Umorni ste od brisanja prašine koja se odmah vraća? Saznajte kako jeftin glicerin za čišćenje stvara štit i čini Vaš dom blistavim danima.

Sigurno vam je poznat ovaj osećaj – završili sa generalnim spremanjem, seli da se odmorite, a onda na sunčevoj svetlosti ugledali novi sloj prašine koji se već spustio na Vaš nameštaj? Rešenje se krije u sastojku koji verovatno povezujete samo sa kozmetikom. Glicerin za čišćenje je tajno oružje iskusnih domaćica koje pretvara kuću u oazu čistoće, a najbolje od svega je što košta „smešno“ malo i dostupan je u svakoj apoteci.

U nastavku otkrivamo kako ova jednostavna tečnost bez mirisa i boje može zameniti skupe hemikalije i drastično smanjiti vreme koje trošite na brisanje prašine.

Zašto baš glicerin za čišćenje menja pravila igre?

Glavna prednost ovog sredstva nije samo u tome što čisti, već što deluje preventivno. Glicerin za čišćenje stvara nevidljivi zaštitni sloj na površinama koji odbija prašinu, sprečavajući njeno taloženje. Zamislite to kao fini film koji popunjava mikroskopska oštećenja na nameštaju i podovima, čineći ih glatkim i otpornim na prljanje. Pored toga, on je apsolutno bezbedan za korišćenje u domovima sa decom i ljubimcima jer nema agresivnih isparenja.

5 neverovatnih načina kako koristiti glicerin u domu

Upotreba je jednostavna, a rezultati su vidljivi odmah. Evo kako da maksimalno iskoristite ovaj trik:

Blistavi podovi bez muke : Dodajte samo nekoliko kapi glicerina u kantu sa vodom kojom perete parket ili laminat. Podovi će dobiti onaj luksuzni sjaj kao iz salona, a prašina se neće „lepiti“ danima.

: Dodajte samo nekoliko kapi glicerina u kantu sa vodom kojom perete parket ili laminat. Podovi će dobiti onaj luksuzni sjaj kao iz salona, a prašina se neće „lepiti“ danima. Dugotrajno brisanje prašine : Sipajte malo glicerina na mikrofiber krpu i prebrišite lakirane površine, drveni nameštaj i ogledala. Videćete kako površine ostaju čiste mnogo duže nego inače.

: Sipajte malo glicerina na mikrofiber krpu i prebrišite lakirane površine, drveni nameštaj i ogledala. Videćete kako površine ostaju čiste mnogo duže nego inače. Spas za kožni nameštaj : Ako je Vaša kožna garnitura izgubila sjaj ili deluje isušeno, prebrišite je krpom natopljenom glicerinom. Ovo ne samo da čisti, već i hrani kožu, vraćajući joj elastičnost.

: Ako je Vaša kožna garnitura izgubila sjaj ili deluje isušeno, prebrišite je krpom natopljenom glicerinom. Ovo ne samo da čisti, već i hrani kožu, vraćajući joj elastičnost. Prozori bez tragova: Mešavina vode i glicerina je idealna za pranje prozora. Osim što skida prljavštinu, sprečava taloženje smoga i kišnih kapi.

Mešavina vode i glicerina je idealna za pranje prozora. Osim što skida prljavštinu, sprečava taloženje smoga i kišnih kapi. Uklanjanje upornih mrlja: Prosuli ste kafu ili borovnice na omiljenu košulju? Nanesite glicerin direktno na fleku, ostavite sat vremena da deluje, a zatim isperite slanom vodom.

Da li je glicerin rešenje za Vaše prozore?

Posebno je koristan u kupatilu ili na prozorima tokom zime. Premazivanjem staklenih površina tankim slojem glicerina sprečavate zamagljivanje ogledala posle tuširanja ili prozora usled temperaturnih razlika. Glicerin za čišćenje tako štedi Vaše vreme i živce, jer nećete morati stalno da brišete kondenzaciju.

Ovaj jednostavan trik sa glicerinom nije samo savet za čišćenje – to je način da vratite slobodno vreme sebi i svojoj porodici, umesto da robujete krpi i metli. Ne čekajte sledeće veliko spremanje, svratite do apoteke već danas i uverite se sami zašto svi govore da je ovo prava magija u bočici!

