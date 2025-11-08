Cvet koji je simbol sreće i uspeha u svakoj kući: Lako se gaji, a cveta kao lud do prve zime

Cvet koji garantuje uspeh i sreću – Prkos se lako gaji, cveta kao lud celog leta, a unosi pozitivnu energiju u vaš dom!

Prkos, cvet pun simbola, garantuje uspeh i unosi sreću u vaš dom. Lako se gaji, ne traži previše pažnje, a cveta raskošno i nezaustavljivo od proleća do kasne jeseni!

Ova nežna, ali izuzetno snažna biljka, čini čuda u baštama širom sveta. Njeno ime, Portulaca, potiče od latinske reči „portula“, što označava „mala vrata“, aludirajući na sitne otvore na plodu kroz koje ispadaju semenke.

Poreklom iz Južne Amerike, prkos je postao omiljen među vrtlarima zbog svoje bujne vegetacije i širokog spektra boja cvetova. Najpopularnija je jednogodišnja verzija, Portulaca grandiflora, koja se lako gaji i razmnožava. Ovaj sukulent niskog rasta dostiže visinu od 10 do 20 cm, sa mesnatim crvenkastim stablom i sitnim cilindričnim listovima.

Zašto je Prkos pravi simbol sreće u domu?

Što se tiče cvetova, oni su pravo čudo prirode – krupni, bez mirisa, i dostupni u raznim bojama poput belih, žutih, narandžastih, ružičastih, crvenih, ljubičastih ili višebojnih. Ono što je posebno fascinantno kod prkosa je njegova sposobnost da se prilagodi različitim uslovima uz minimalnu negu. Njegova izdržljivost, sposobnost da raste u „teškim“ uslovima i da uvek procveta jarkim bojama, glavni je razlog zašto ga mnoge kulture smatraju simbolom uspeha i sreće u svakoj kući.

Uzgoj i nega: Posadite ga u martu ili aprilu!

Kada je u pitanju uzgoj, prkos je veoma prilagodljiv. Može se posejati u martu ili aprilu, a preferira dobro drenirano tlo i sunčane lokacije. Što više sunca dobije, to će njegovi cvetovi biti raskošniji i brojniji. Osim toga, ova biljka zahteva umereno zalivanje, a prihrana jednom mesečno dodatno će unaprediti njen rast i cvetanje.

Njegova izdržljivost ne samo da čini da se ističe u bašti, već i garantuje da će zadovoljiti svakog vrtlara, čak i one sa malo iskustva. Sada je pravo vreme da otkrijete čuda koja ovaj cvet, Prkos, može doneti vašem vrtu, piše Direktno.rs.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com