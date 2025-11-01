Cvet koji krade sreću: Zašto kala nikako ne sme u vaš dom

Kala je našoj tradiciji cvet žalosti. Zato se nosi na groblje i ne unosi u dom.

Postoje biljke koje unose mir i sreću, ali i one koje, prema narodnom verovanju, mogu da utiču na raspoloženje doma. Kala u kući spada u drugu grupu – iako je prelepa, njena simbolika nosi težinu tuge.

U našoj tradiciji, kala je cvet žalosti. Najčešće se nosi na groblje i vezuje za obrede tuge i tišine. Zato se veruje da, kada je unesete u dom, ona ne donosi lepotu i harmoniju, već polako gasi veselje i stvara osećaj praznine.

Zašto se kaže da kala gasi radost?

Njena elegancija i strogi oblik nose dvostruku simboliku. U nekim kulturama kala znači preporod i novi početak, ali kod nas se vezuje za suze i tišinu. Stariji kažu da kala u kući „upija“ radost i stvara emotivni vakuum.

Gde je mesto kali?

Ako volite ovaj cvet, rešenje nije da ga potpuno izbegavate. Najbolje je da kalu držite na terasi, balkonu ili u bašti – dakle, van prostora gde se spava i odmara. Tako ćete uživati u njenoj lepoti, a izbeći negativnu simboliku.

Šta uraditi ako dobijete kalu na poklon?

Prema običaju, nemojte je unositi u kuću. Poklonite je nekom javnom prostoru – kancelariji, restoranu ili čak komšijskom dvorištu. Tako ćete zadržati gest pažnje, ali i zaštititi energiju svog doma.

Zaključak

Kala u kući možda izgleda prelepo, ali prema narodnom verovanju ona gasi veselje i unosi tugu. Ako želite da sačuvate toplinu i harmoniju doma, držite je napolju – na terasi ili u bašti. Tako ćete uživati u njenoj lepoti, a Vaš dom će ostati prostor radosti.

