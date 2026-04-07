Cvetaće i cveće za koje niste znali da ima cvet: Zalijte ga samo jednom ovom mešavinom!

Zalijte svoje cveće samo jednom godišnje mešavinom vode i ricinusovog ulja, cvetaće i cveće za koje niste znali da može da procveta.

Baštovani uvek prihranjuju cveće u periodu pupljenja. Ali prihranjuju ga ricinusovim uljem, zbog čega cvetovi budu bujni i traju duže. Boje cveća postaju interzivnije.

Bocu od litar vode napunite vodom sobne temperature i dodajte u nju 1 kašiku ricinusovog ulja. Zatim je dobro zatvorite i protresite. Ricinusovo ulje treba da se „razbije“ u male čestice i da se dobro izmeša sa vodom kako ne bi sagorelo biljke.

Odmah nakon mućkanja zalijte cveće, pazeći da se ulje ne izdvoji iz vode.

Ako biljka cveta jednom godišnje, znači zalivate je ovom kombinacijom samo jednom godišnje! Ako biljka cveta stalno, tada je zalivajte ovim jednom mesečno. Cvetaće i cveće za koje niste znali da to može.

