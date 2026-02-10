Da li i vi zatvarate vrata spavaće sobe noću dok spavate? Evo zbog čega je to važno!

Mnogi misle da je bezbednije držati vrata spavaće sobe otvorenim noću, ali istraživanja pokazuju suprotno.

To može odlučivati o životu i smrti. Veoma je važno da li zatvarate vrata spavaće sobe kad pođete na spavanje. Mnogi o tome nikad nisu ni razmišljali.

Za bolju klimu u sobi, kako biste bolje čuli decu ili čisto iz navike – mnogi imaju razloge zašto spavaju s otvorenim vratima spavaće sobe.

Skoro 60 posto ljudi gleda na to tako i jednostavno ne razmišlja previše o tome. Međutim, da li vrata vaše spavaće sobe otvorena ili ne – to može odlučivati o životu i smrti.

FSRI, Institut za istraživanje bezbednosti, sproveo je veliko istraživanje u Americi. Rezultat je pokazao sledeće: većina ljudi veruje da je bezbednije spavati sa otvorenim vratima.

Međutim, tačno je upravo suprotno. Ako su vrata spavaće sobe zatvorena, usporava se širenje plamena u slučaju požara. Pored toga manjuje se otrovni dim, povećava se nivo kiseonika u prostoriji i smanjuje temperatura.

Samo nekoliko minuta za spas od požara

U poslednjih nekoliko decenija je prosečno vreme da se pobegne od požara odjednom palo sa 17 na tri minuta ili manje.

Razlog za to je povećana količina veštačkih materijala u gradnji ili kod nameštaja i ukrasnih predmeta. Osim lako zapaljivih materijala je čak i otvoreni plan sada opasniji za širenje požara nego što je to ranije bio slučaj.

U velikoj kampanji u SAD-u bezbednosne organizacije su u saradnji s vatrogascima sproveli veliku kampanju i upozorili da zatvorena vrata mogu imati odlučujuću ulogu i spasiti ljudske živote. Osim toga savetuju da vrata od dečje sobe treba da budu zatvorena. Ono što većina roditelja želi da izbegne – zapravo je jako važno, naglašava FSRI.

