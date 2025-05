Da li kuhinjski ormarići treba da dodiruju plafon? Stručnjaci imaju odgovor

Čak i ako ste neko ko održava svoj dom relativno čistim, vrh vaših kuhinjskih ormarića verovatno nije na vrhu liste za čišćenje. Ne samo da je nezgodno doći i teško se čisti, već mnogi ljudi ne znaju tačno šta da rade sa ovim naizgled neiskorišćenim prostorom. Ali ima li koristi od tog jaza ili biste ga trebali zatvoriti elegantnim kuhinjskim ormarićima koji maksimiziraju prostor za skladištenje bez žrtvovanja stila? Da bi dobio odgovore, Hunker se obratio stručnjaku Karmajnu Arganu, vlasniku Creative Design Ceramic Tile & Bath, radi ekskluzivnog uvida u problem i saveta o tome da li je vredno ulaganja da ga popravite u sopstvenom domu.

„Za neke, ormarići koji se protežu do plafona deluju previše impozantno ili formalno. Drugi više vole vizuelni ‘prostor za disanje’ koji pruža praznina, posebno u manjim kuhinjama.“ Ali Argano je takođe napomenuo da se ponekad veći problem svodi na ograničenja samih ormara, jer mnogi proizvođači čak i ne nude opciju zidnih ormara viših od107 cm. On je naveo i da bi to moglo biti i zbog izgradnje kuće. „Sofiti, ili oni uokvireni delovi iznad ormara, pokrivaju vodovodne ili električne instalacije“, rekao je Argano. „Uklanjanje može biti skupo i komplikovano. Ako to nije deo projekta, ormarići se zaustavljaju ispod njih.

Razlozi za i protiv ormarića do plafona

Najočiglednije su estetske prednosti. Argano je ekskluzivno rekao Hunkeru: „Sa stanovišta dizajna, stvara čist, neprekidan izgled. Ormari izgledaju namernije i luksuznije. Takođe dobijate dodatnu policu vertikalnog prostora za skladištenje, što je korisno za predmete koji se ne koriste svaki dan, kao što su praznične tacne, velike posude za pečenje ili dodatni pribor za ostavu.“ Ovo štiti sve što skladištite od prljavštine i prljavštine koja se nakuplja iznad. Taj prostor je magnet za prašinu i masnoću u vazduhu“, rekao je on. „Teško ga je očistiti i većina ljudi to na kraju ignoriše. Tako da je zatvaranje prostora sa ormarićima često higijenskija dugoročna opcija.“

Ali izbor možda nije tako jednostavan. Postoje i neki nedostaci koje treba uzeti u obzir, a Argano navodi pristupačnost i cenu kao najveće. „Gornje police su teško dostupne osim ako niste visoki ili nemate pri ruci merdevine. Za mnoge vlasnike kuća taj gornji prostor za skladištenje postaje više kao mrtvi prostor“, rekao je on.

Argano je takođe primetio da su ormarići pune visine generalno znatno skuplji jer se za njihovu izradu koristi više materijala. Nešto manje očigledan problem su neravni plafoni. Dodao je: „Plafoni su retko savršeno ravni, tako da da bi sve bilo na nivou, obično su vam potrebne trake za punjenje ili rad po meri. Ovo dodatno povećava troškove zbog većeg potrebnog rada i materijala.

Argument za održavanje razmaka

Dakle, glavna prednost se ovde svodi na cenu. Ne samo da su sami ormarići pristupačniji, već je i njihova ugradnja jeftinija od ormara pune visine. Pošto je standardnija veličina, takođe ćete imati više opcija pri odabiru stila kabineta. „Taj nadzemni prostor može da se koristi dekorativno — neki klijenti koriste korpe, kuvare, zelenilo ili dodaju osvetljenje. Vizuelno, to može učiniti prostor otvorenijim, posebno u manjim kuhinjama ili onima sa nižim plafonima“, rekao je on.

Ne samo da ovo može biti jeftinija alternativa koja bolje funkcioniše za vaš prostor, već je Argano takođe izjavio: „Sa praktičnog stanovišta, pristup je lakši. Sve unutar ormarića je dostupno bez potrebe za stolicom, a često ih je lakše održavati.“ Pošto se prašina na vrhu ormara baš i ne vidi, nije neophodno pridržavati se strogog režima čišćenja, ali postoje neki korisni saveti kako da očistite kuhinjske ormariće u nekoliko jednostavnih koraka.

Koliko košta zatvaranje prostora i da li se isplati?

Recimo da ste razmotrili sve prednosti i nedostatke i sada ste sigurni da su ormarići postavljeni do plafona pravi za vas. Sledeći najvažniji faktor je – cena. Cena će varirati u zavisnosti od izvođača radova, veličine vaše kuhinje, lokacije i stila i materijala kuhinjskih ormarića koji odaberete. Iako postoji previše faktora da bi se dala konkretna procena, Argano je rekao da će to sigurno povećati troškove.

„Obično prelazite sa lagera na poluprilagođene ili potpuno prilagođene ormare. Čak i ako brend nudi panele veće od 110 cm, imate posla sa većim panelima vrata, većom završnom obradom i čvršćim tolerancijama prileganja“, rekao je. Još jedan manje očigledan faktor na koji je Argano ukazao je da su vrata od 107 cm manje čvrsta i stoga sklonija deformisanju. Ormari će koštati više i zbog dodatnog rada na licu mesta.

Ako su prednosti ormara pune visine veće od troškova za vas, postoji još jedna stvar o kojoj Argano predlaže da razmislite pre donošenja konačne odluke. „Snažno bih savetovao kupcima da istraže kvalitet proizvođača ormara. Video sam situacije u kojima loše napravljena vrata počnu da se udubljuju ili savijaju tokom vremena, potpuno potkopavajući vizuelnu privlačnost ormana pune visine. Visokokvalitetni materijali, pravilno unutrašnje ojačanje i pažnja na delove kao što su šarke za teške uslove ne mogu se pregovarati, kada je reč o većim vratima.“

