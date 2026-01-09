Da li ste već raskitili jelku? Evo do kog datuma treba da poskidate novogodišnje ukrase i zašto

Saznajte do kog datuma obavezno treba da poskidate novogodišnje ukrase i zašto je to ključno za sreću u kući!

Iako se u mnogim domovima novogodišnja dekoracija i jelka odlože tek u februaru, prema Feng šui načelima to nije najbolja odluka za energiju vašeg doma. Postoje opravdani razlozi zašto ne bi trebalo odlagati trenutak kada ćete da poskidate novogodišnje ukrase. Oni se kreću od energetskih tokova pa sve do higijene.

Mnogi verni ljubitelji praznika jelku okite već krajem novembra, želeći da što duže zadrže taj osećaj topline. Međutim, kada jelka stoji skoro dva meseca, na njoj se nakupi velika količina prašine koju je gotovo nemoguće detaljno očistiti.

Prema tumačenjima stručnjaka za uređenje prostora, ta prašina simbolizuje stagnaciju i „tešku“ energiju koja vam nije potrebna u novom ciklusu.

Zašto jelka u kući posle ovog datuma „tera“ sreću?

Prema nepisanom pravilu i tradiciji koja se poštuje u mnogim kulturama, 12 dana posle Božića je idealno vreme da poskidate novogodišnje ukrase. Konkretno, do 18. januara, odnosno Krstovdana, sve bi trebalo da bude spakovano u kutije. Feng šui nas uči da sve što je „obavilo“ svoj posao treba ukloniti iz kuće kako bi se napravio prostor za novo.

Novogodišnja dekoracija pripada praznicima koji su iza nas. Ukoliko oklevate i ne želite da se rastanete od svetiljki, ostajete zarobljeni u prošlosti. Potrebno je fokusirati se na budućnost i proleće koje dolazi, a čišćenje doma od prazničnih simbola je prvi korak ka toj mentalnoj pripremi.

S druge strane, britanski mediji poput Mirrora prenose da postoje i oni koji su ukrase sklonili odmah nakon katoličkog Božića, tvrdeći da je to jedini način da se izbegne energetski teret u januaru.

Da li ste zakasnili sa raskićivanjem?

Iako je važno znati kada treba da poskidate novogodišnje ukrase, nauka stoji na strani onih koji vole da kite rano. Psiholozi su istraživanjima otkrili da praznični duh u domu budi osećaj sreće i značajno smanjuje stres. Ipak, ako imate prirodno drvo, tajna dugovečnosti je u datumu kupovine. Stručnjaci tvrde da je 28. novembar bio poslednji „siguran“ datum za nabavku bora kako bi on izdržao sve do sada.

Većina prirodnih jelki zadržava svežinu četiri do šest nedelja, a sve preko toga može biti rizik za vaše zdravlje zbog nakupljenih alergena. Čim primetite da iglice postaju krte, to je jasan znak prirode da je vreme za pospremanje. Čišćenjem doma ne samo da vraćate red, već i otvarate vrata novim prilikama koje donosi nastupajuća godina.

Ne dozvolite da vas ukrasi sputavaju – oslobodite prostor za nove uspehe.

