Da li ste znali da postoji dugme na vašoj mašini za pranje veša koje može smanjiti račune za struju i do 65%?

Da li ste znali da možete uštedeti novac samo jednim dugmetom na vašoj mašini za pranje veša? I ne samo nekoliko evra, već do 65% na troškovima struje. Da, vreme je da se upoznate sa skrivenim dugmetom.

Mašine za pranje veša su proždrljivi potrošači energije. Čak i ako ih koristite svaki dan, one mogu brzo postati jedan od glavnih krivaca za vrtoglavo povećanje računa za struju. Ali srećom, postoji mali trik koji može napraviti ogromnu razliku.

Dugme za temperaturu: malo dugme sa velikim uticajem

Većina mašina za pranje veša je fabrički podešena da pere na 40 stepeni Celzijusa. Iako je ovo solidan izbor za uklanjanje mrlja, to je takođe solidan izbor za veći račun. Temperatura znači energiju – što je viša, mašina mora više da radi da zagreje vodu. A što više radi, to su troškovi veći.

Šta ako vam kažemo da možete da perete veš podjednako efikasno na samo 20 stepeni? Da, dobro ste pročitali. Današnji praškovi i gelovi za veš su toliko tehnološki napredni da mogu da obavljaju svoj posao čak i u hladnoj vodi. Bakterije? Fleke? Ne paničite. Sve nestaje. A vaš novčanik će pevati od radosti.

Hladan tuš za vaše račune, topao zagrljaj za životnu sredinu

Naučno je dokazano: prelazak sa 40°C na 20°C može smanjiti potrošnju energije do 62%, a u nekim domaćinstvima čak i do 65%. I ne, ne govorimo o magiji. Govorimo o manjem zagrevanju vode, manjem opterećenju mašine i manjoj emisiji CO2. Gotovo je previše dobro da bi bilo istinito, ali brojke govore same za sebe.

Za one od vas koji već razmišljaju: „Šta je sa belom odećom? Šta je sa peškirima?“ – ne brinite. Pranje na 20 stepeni je sasvim dovoljno za svakodnevno pranje veša. Za posebno prljav veš ili posteljinu, ipak povremeno možete sebi priuštiti više temperature.

Pa kako ga podesiti?

Pronađite dugme za temperaturu na vašoj mašini. Može biti digitalno ili klasično rotaciono. Proverite uputstva ako ste u nedoumici i podesite ga na 20°C. To je to. Nema potrebe za dodatnim uređajima, pametnim aplikacijama ili magijom. Samo svesnost i jedan klik.

Mali koraci, velike uštede

Ne morate da se odreknete svoje svakodnevne kafe u gradu ili da kupite nove cipele da biste uštedeli. Ponekad je dovoljno samo pažljivo pogledati vašu mašinu za pranje veša. Sledeći put kada budete odvajali beli od obojenog veša, zapamtite: 20 je novih 40.

Vaš novčanik i planeta će vam biti zahvalni.

