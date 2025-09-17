Da li ste znali da svekrvin jezik može da procveta: Evo kako da vam to uspe u zatvorenom

Svekrvin jezik ili sanseverija (Dracaena trifasciata) je jedna od najpopularnijih biljaka na našim prostorima, ali i jedna od najotpornijih, i malo ko zna da ona može i da procveta. Međutim, cvetanje u stanu retko ko vidi. Kad procveta, na dugim štapovima izranjaju mirisni, beli cvetovi, obično u proleće, i reč je o posebnom prizoru koji vredi sačekati.

Kako pokrenuti cvetanje

Biljka mora biti blago “zgužvana” u saksiji – kad koreni potpuno ispune saksiju, stvaraju se uslovi za produkciju cvetnih stabljika. Nemojte prečesto presađivati: blaga gužva pod zemljom podstiče biljku da cveta umesto da proširuje koren.

Svjetlost koja pokreće pupoljke

Iako preživi i u senovitim uglovima, za cvetanje joj je potrebna obilna indirektna svetlost. Najbolje mesto je blizu istočnog ili jugoistočnog prozora, gde će je jutarnje sunce razbuditi, a prejako popodne filtrirati kroz zavesu.

Pravilno zalivanje

Ključ je u suvom supstratu: zalivajte tek kad se zemlja sasvim osuši. Previše vlage guši cvetanje i može dovesti do truleži korena, dok sušni periodi podstiču biljku da pusti cvetne štapove.

Stalna temperatura i ritam

Držite biljku na ujednačenoj temperaturi bez naglih padova ili skokova. Promene u temperaturi mogu poremetiti fazu cvetanja i sprečiti formiranje cvetova.

Umerena gnojidba

U proleće i tokom leta hranite svekrvin jezik razblaženim, balansiranim đubrivom, ali u malim količinama. Previše hranjiva usmerava biljku na rast listova, dok umerena doza podstiče cvetanje.

Magija noćnog cveta i mirisa

Pupoljci se otvaraju noću i šire blag miris koji podseća na vanilu, jasmin ili med. Nakon cvetanja biljka zna da izgleda iscrpljeno, pa je najbolje ne presađivati je odmah, već vratiti uobičajenu negu dok ne ojača.

Ako želite da vidite ovu otpornu biljku u punom cvatu, setite se jednostavne formule: svetlost + mala saksija + strpljenje. Kada se zaista desi, nagrada je raskošna i mirisna cvetna predstava.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com