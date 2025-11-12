Da li ste znali? WD-40 sprej pomaže da se rešite miševa i pacova u kući – evo kako

Da li znate za šta sve služi WD-40 sprej? Zaboravite zamke i otrov! Otkrijte kako se ovim sprejem zauvek rešiti miševa i pacova u kući

Rešite se glodara bez otrova! WD-40 sprej je šokantno efikasan način da se miševima i pacovima kaže: Dosta!

WD-40 sprej je vrsta maziva, sredstva za uklanjanje rđe i odmašćivača, ali takođe se pokazao kao alat jednostavan za korišćenje za držanje glodara podalje zahvaljujući svom snažnom mirisu.

Iako postoje mere opreza, ovaj sprej vredi isprobati. Koristite ga sledeći put kada ugledate miša ili pacova. Na mnoge načine, WD-40 štiti vaš dom od insekata i glodara. Koristite ga kao preventivnu barijeru. Prskajte ga oko spoljnog dela doma. Na taj način pomažete u odbrani od štetočina koje traže put unutra.

Miševi i pacovi traže pristup hrani. Manje su voljni da uđu u područja gde hemikalije mogu da im naškode, prenosi N1.Info.hr.

Šta WD-40 čini moćnim sredstvom za odvraćanje glodara

Proizvođač ne otkriva sve sastojke WD-40. Ipak, on sadrži komponente koje ga čine lubrikantom. To nije otrovna hemikalija, pa neće odmah ubiti glodare udisanjem. Međutim, snažan miris lubrikanta deluje kao upozorenje. To ih tera da se klone.

Pre upotrebe WD-40, budite svesni rizika. Ovo je ključno ako imate kućne ljubimce ili decu. Najveći rizik je trovanje ugljovodonikom (The Merck Manuals). Hemikalija može obložiti pluća i sluzokožu životinje. To stvara respiratorni distres. Slično deluje i na miševe.

Ako planirate korišćenje spreja, uvek se fokusirajte na otvorenom. Koristite ga na mestima gde ljubimci i deca retko borave.

Najbolji način upotrebe:

Najbolje je koristiti WD-40 sprej na otvorenom. Prskajte ga kao neku vrstu barijere, savetuje House Digest. Ovo je najbolji način da minimalizujete rizik u kući. Istovremeno, koristite prednosti odbijanja glodara.

Imajte na umu: sprej verovatno neće oterati glodare koji su se već nastanili unutra. Za rešavanje postojeće najezde, kontaktirajte profesionalnog istrebljivača. Možete koristiti i druge prirodne metode za kontrolu glodara koji su već u kući.

Kako koristiti WD-40 protiv miševa i pacova

Uzmite limenku spreja WD-40. Krećite se spoljnim delom doma i tražite sve potencijalne ulazne tačke. Pogledajte ispod streha na krovu, ali i sve pukotine na temeljima. Čak i one sitne su opasne, jer miš može ući u otvor manji od dva centimetra.

Poprskajte WD-40 na te površine. Sprej će efikasno sprečiti miševe i pacove da se približe i uđu u vaš dom. Da bi ovaj postupak uspeo, prvo morate ukloniti sve prisutne atraktante. Odmah pomerite gomilu drva ispred kuće, a uklonite i sve izvore hrane. To uključuje hranilice za ptice ili ostatke iz prosutog smeća.

Miševi i pacovi uvek traže hranu, pa je malo verovatno da će želeti da uđu u dom koji miriše na WD-40, a nema hrane u blizini.

Savet za nanošenje:

Raspršite dosta hemikalije; miris mora biti dovoljno jak da zadrži glodare. Prskanje ćete morati da ponavljate svake nedelje, pogotovo nakon kiše, kako bi efekat odbijanja bio konstantan.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com