Da li ste znali za ovo tajno dugme na rerni? Male kukice koje su dobro skrivene za lakše i temeljitije čišćenje

Mnogi ribaju satima, a ne znaju da postoji tajno dugme na rerni. Evo kako da lako skinete staklo i očistite svu masnoću bez muke i hemije.

Malo ko zna da se rešenje za najomraženiji kućni posao krije na samim vratima šporeta, a to je tajno dugme na rerni koje omogućava da se staklo skine za nekoliko sekundi. Umesto da se mučite i savijate pokušavajući da dohvatite masne uglove, dovoljno je da pritisnete ove skrivene kukice i izvucite staklenu ploču napolje.

Kada aktivirate ovo tajno dugme, čišćenje prestaje da bude muka i postaje brza akcija. Više ne morate da trpite zapečenu masnoću koja se mesecima skuplja između dva sloja stakla, jer je pristup sada potpuno slobodan.

Prirodna rešenja za blistavo staklo

Nakon što skinete staklo, zaboravite na skupu hemiju. Napravite pastu od sode bikarbone i malo vode, pa je nanesite na mrlje.

Za još jači efekat, poprskajte sve sirćetom – reakcija će stvoriti penu koja bukvalno „pojede“ masnoću. Posle desetak minuta, samo prebrišite vlažnom krpom i videćete kako staklo ponovo sija kao novo.

Šta sa onim najtvrdokornijim mrljama?

Ako je rerna bila zapuštena, papirni ubrusi natopljeni amonijakom su spas. Stavite ih na staklo, ostavite 40 minuta (uz obavezne rukavice) i masnoća će skliznuti sama od sebe. Bez ribanja, bez znojenja.

Trik za tepsije i rešetke dok vi odmarate

Kada ste već otkrili ovo dugme na rerni i sredili vrata, evo kako da i ostatak posla uradite bez muke:

Tablete za sudomašinu: Potopite rešetke u kadu sa vrelom vodom i dve tablete. Masnoća će se otopiti dok vi odmarate.

Trik sa folijom: Obmotajte rešetke aluminijumskom folijom i ostavite ih u vreloj vodi sa deterdžentom preko noći. Folija ubrzava hemijski proces i čisti umesto vas.

Para i sirće: Sipajte sirće i vodu u tepsiju, pa je ubacite u zagrejanu rernu na 20 minuta. Vruća para će omekšati svu prljavštinu koju kasnije samo obrišete sunđerom.

Uz ove trikove i to čuveno tajno dugme na rerni, održavanje kuhinje više nije stres, već posao gotov za tili čas.

