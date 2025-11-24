Da li ste znali za ovo tajno dugme na rerni? Male skrivene kukice koje čiste umesto vas

Proizvođači su nam sakrili tajno dugme na rerni. Od sada će čišćenje stakla biti najlakši posao ikada!

Ovo je genijalno! Čekajte da vidite gde je tajno dugme na rerni! Staklo se skida za 30 sekundi, a rerna je čista za par minuta.

Čišćenje stakla na vratima rerne mnogima je prava muka. Masni ostaci i zapečena hrana stvaraju tvrdokorne mrlje koje je teško ukloniti, pa se ovaj posao često odlaže. Ipak, postoji jednostavan trik koji čišćenje čini znatno bržim i lakšim.

Na bočnim stranama vrata rerne nalaze se male kukice koje omogućavaju lako skidanje stakla. Kada ih izvadite, posao postaje mnogo jednostavniji, a vreme čišćenja može se smanjiti i duplo. Ovaj praktičan detalj pokazuje da proizvođači misle ne samo na rad uređaja, već i na njegovu higijenu.

Prirodni trikovi za čišćenje

Masna vrata rerne nije samo da ne izgledaju lepo, nego postaju i leglo bakterija. Pa zato, kada skinete staklo, čišćenje više nije problem. Za savršene rezultate ne trebaju vam skupi hemijski preparati, dovoljno je da koristite stvari koje već imate kod kuće, poput sode bikarbone i sirćeta.

U činiji pomešajte sodu bikarbonu i vodu da dobijete pastu, koju potom nanesite na zapečene mrlje. Ako su mrlje tvrdokornije, prelijte staklo sirćetom i dodajte pastu, smeša će početi da peni, a nakon nekoliko minuta sve obrišite vlažnom krpom. Staklo će biti čisto i dezinfikovano.

Za najtvrdokornije mrlje – amonijak

Ako su vrata rerne jako zaprljana, možete koristiti amonijak.

Ovaj metod nije svakodnevni, ali ponekad je neophodan. Obavezno stavite gumene rukavice i budite oprezni. Na vrata stavite papirne ubruse, poprskajte ih amonijakom, i nakon 40 minuta uklonite ubruse i operite staklo.

Bonus trik: Kako očistiti rešetke i tepsije bez ribanja

Nakon što ste očistili staklo zahvaljujući tajnom dugmetu na rerni, ostaje još jedan veliki problem: masne, zalepljene rešetke i tepsije. Na svu sreću, i za ovo postoji genijalan trik:

1. Koristite tabletu za sudomašinu: Ako imate dovoljno veliku kadu ili sudoper, napunite je toplom vodom i ubacite dve tablete za sudomašinu. Umočite rešetke i ostavite ih da stoje najmanje dva sata. Masnoća će se potpuno otopiti, a vi ćete ih samo isprati!

2. Folija i sredstvo za suđe: Ako vam je sudoper mali, obmotajte rešetke aluminijumskom folijom. Stavite ih u posudu, prelijte vrućom vodom i obilnom količinom tečnosti za suđe. Ostavite preko noći. Folija zadržava toplotu i čisti rešetke umesto vas.

3. Sirće u tepsiji: Za čišćenje same tepsije, sipajte sirće i malo vode u nju. Stavite u zagrejanu rernu na 15-20 minuta. Vruća para će omekšati tvrdokornu prljavštinu, koju kasnije lako obrišete.

Zahvaljujući ovom genijalnom tajnom dugmetu na rerni, čišćenje više nije najomraženiji posao u kući, već brza akcija. Oslobodite se ribanja, iskoristite trikove sa sodom i sirćetom, i uživajte u savršeno čistoj rerni bez stresa!

