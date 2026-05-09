Da li ste znali za tajno dugme na veš mašini: Olakšava pranje, a skoro niko ne zna gde se nalazi

Olakšava pranje i uklanja neprijatan miris iz veša za par sekundi. Pritisnite skriveno dugme na mašini i odmah ćete videti razliku.

Ako vam i sveže oprana garderoba ima ustajao miris, problem verovatno nije u deterdžentu. Krivac se krije u delu mašine koji gotovo niko nikada ne čisti. Postoji jedan potez koji olakšava pranje i traje svega nekoliko sekundi, a iz korena menja kako vaša mašina radi.

Trik je u sitnici koju većina ljudi godinama ignoriše.

Gde se krije tajno dugme na veš mašini

Većina ljudi izvuče fioku za deterdžent koliko ide i tu stane. Fioka, međutim, ne izlazi cela bez razloga. U njenoj unutrašnjosti nalazi se mala plastična poluga ili dugme, najčešće označeno strelicom ili drugačijom bojom.

Kada ga pritisnete, fioka klizne napolje bez otpora. Tek tada vidite deo koji niko ne pere. Upravo taj prostor krije naslage koje vam kvare svako pranje.

Zašto baš ovaj trik za veš mašinu menja sve

Ispod fioke se godinama nakupljaju ostaci praška, vlaga i buđ. Tokom svakog ciklusa, ta prljavština dolazi u kontakt sa vašom odećom. Zato veš ima čudan vonj i kada izađe iz bubnja.

Vađenjem i ispiranjem ovog dela sprečavate da se bakterije i sluzave naslage vraćaju na čistu garderobu.

Razlika se oseti već posle prvog pranja.

Problem sa omekšivačem koji svi ignorišu

Primetili ste da omekšivač ostaje u fioci ili da veš nema miris?

Uzrok je obično zapušen filter u pregradi za omekšivač. Gust, tečan deterdžent stvara lepljiv sloj koji blokira protok vode.

Topla voda i malo strpljenja rešavaju stvar. Nema potrebe za skupim sredstvima ni servisom.

Kako pravilno očistiti fioku i olakšati pranje

Postupak je jednostavan:

Izvadite fioku pritiskom na skriveno dugme

Potopite je u toplu vodu sa kašikom sode bikarbone

Ostavite oko pola sata

Uzmite staru četkicu za zube i istrljajte uglove i otvore

Isperite mlazom tople vode i osušite krpom

Plastika će izgledati kao nova, a kanal iznad fioke obrišite vlažnom krpom pre vraćanja.

Skriveno mesto koje takođe smrdi

Ako smrad i dalje ostaje, proverite donji deo mašine. Tu se nalazi filter u kojem završavaju kovanice, dugmad, čačkalice i sva sitnica koja ispadne iz džepova. Baš ti zaboravljeni ostaci izazivaju miris vlage i postepeno kvare pumpu.

Ispraznite ga jednom u dva meseca i bićete iznenađeni šta sve nađete unutra.

Mala navika koja produžava vek mašine

Redovno čišćenje fioke i filtera olakšava pranje, štedi struju i čuva grejač od kamenca. Veš zaista miriše na čisto, a mašina radi tiše i duže.

Ponekad je dovoljno jedno dugme koje već imate u kuhinji ili kupatilu, a do sada niste znali ni da postoji.

